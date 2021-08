Jasis Woche: Am Strand – mit sehr viel Abstand

Am 15. August begeht man in Italien traditionell „Ferragosto“, den Höhepunkt des Sommers. Und unsere Autorin ist mal wieder nicht mit dabei.

Facebook und Instagram müssen reichen. Wieder mal. Auf den frisch geposteten Bildern und Videos dort sieht man: braungebrannte Urlauber am Strand oder planschend in der türkisblauen See, beim Aperitif in einer der Bars in der malerischen Altstadt, beim abendlichen Shopping in den engen Gässchen. In den Grünanlagen blühen wieder üppigst Oleander und Bougainvilleen. Und auf die exakt aufgereihten Liegen mit ihren bunten Schirmen möchte man sich sofort drauflegen und von dort aus entspannt das Strandleben beobachten.

Über Hunderte von Stufen in die Altstadt

Der helle Turm der 500 Jahre alten Festung thront auf dem Felsen hoch über dem Mittelmeer, spektakuläres Fotomotiv aller Touristen. Auch ich habe Dutzende von Bildern davon auf meiner Handykamera. Genauso wie von den Hunderten von weißen Stufen (die von allen immer ein wenig mühsam und schwitzend, aber eben auch mit der Aussicht auf einen erfrischenden Drink oder ein köstliches Fischgericht erklommen werden), die vom Strandviertel hinauf in den historischen Ortskern führen. Unser Lieblingsbadeort an der Küste Latiums, gut hundert Kilometer südlich von Rom. Auch in diesem Jahr muss er auf uns verzichten. Oder besser gesagt: wir auf ihn. Aus Coronavorsichtsgründen, immer noch.

Am 15. August feiern sie dort Ferragosto. Der 15. August, das ist für die Katholiken Mariä Himmelfahrt, in Italien zelebrieren sie an diesem Datum zugleich aber traditionell auch den heißesten Tag des Jahres, den Höhepunkt der Sommerferien. Da werden am Strand dann alberne Spiele abgehalten, oder Leute mit Wasser bespritzt. In diesem zweiten Pandemiesommer sicherlich wieder mit mehr Abstand und Vorsicht als sonst üblich.

Auch zu Hause ist alles vorbereitet

Und man kann nur hoffen, dass angesichts der jüngsten Temperaturprognosen dieser Tag auch wirklich zu feiern und nicht zu fürchten ist. Und: Eigentlich mutet es unter den Vorzeichen von Erderwärmung und Klimawandel, von Hochwasser und Waldbränden seit Jahren sowiesso schon ein bisschen irritierend an, die Hitze zu bejubeln...

Doch wir wollen hoffen – auf italienisch gemäßigte 28 Grad. Die Zutaten für Aperol Spritz sind eingekauft, der Sonnenschirm ist aufgeklappt, die Sonnencreme, die so lecker nach Urlaub riecht, liegt bereit. Und ich werde meinen Mann ein wenig mit Wasser bespritzen. Morgen werden wir auch ein bisschen Ferragosto feiern. Zu Hause, im Garten. „Aber nächstes Jahr“, sagt mein Mann, „nächstes Jahr fahren wir wieder nach Italien.“ Unbedingt.

