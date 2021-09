Kolumne Jasis Woche: Am Ende kein Spätsport

Der Gymnastikkursus ist abgesagt. Und das auch noch, wo es im beginnenden Herbst auf dem heimischen Sofa so gemütlich ist. Was nun? Und was tun?

Es gibt schlechte Nachrichten. Da hatte ich hier in der vergangenen Woche noch in aller Öffentlichkeit (nun ja, eher ganz unter uns) den Beginn meines neuen Fitnesskursus angekündigt. Und jetzt? Nix. Zu wenige Anmeldungen, bedauern die Veranstalter. Totalausfall.

Vor lauter Frust habe ich im Garten erst mal ein paar Runden mit dem Hula-Hoop-Reifen gedreht, drei Terrakottatöpfe konnten sich gerade noch mit Mühe und Not in Sicherheit bringen.

Lieber Schokolade als Erdnüsse

Aber die Realität ist: Wahrscheinlich wollte außer mir keiner mehr abends nach acht Arme und Beine unnatürlich verrenken und bei furchtbar anstrengenden Übungen auf Turnmatten herumschwitzen. Innerlich kann ich das verstehen. Eigentlich will ich das auch nicht.

Normalerweise sitze sie um diese Zeit auf dem Sofa und knabbere ein paar leckere Erdnüsse, bekannte einmal eine Mitturnerin während einer besonders beschwerlichen Übung – damals, als es den Kurs noch gab. Also vor Corona. Man hörte aus den Tiefen des Gymnastikraums ein zustimmendes Seufzen. Ich sagte nichts. Aber nur deshalb, weil ich lieber Schokolade esse.

Und womöglich wäre ich diesmal auch auf der Couch hängengeblieben, zumal abends nach acht, wo es schon wieder draußen so früh dunkel und drinnen so gemütlich ist, wenn ich nicht erstens ausgesprochen späte Arbeitszeiten und zweitens nicht kürzlich ein unschönes Erlebnis beim Kleiderkauf gehabt hätte, bei dem ich nun wirklich nicht ins Detail gehen möchte. Nur zwei Stichworte: Röllchen im Speckmantel. Presswurst.

Keine Motivation nach Einbruch der Dämmerung

Dabei stehen wir hier nicht vor der Fleischtheke im Supermarkt, sondern vorm Spiegel in der Umkleidekabine. Obwohl: Darf man das heutzutage überhaupt noch so sagen? Nicht dass sich am Ende die wurstverarbeitende Industrie durch derlei despektierliche Vergleiche angegriffen fühlt.

Es war jedenfalls sehr unerfreulich. Deswegen ist deutlich mehr Sportivität unabdingbar.

Es gibt massenhaft Yoga-, Pilates- und Fitnesskurse morgens um zehn oder frühabends um sechs. Aber nach Einbruch der Dämmerung? Das ist offenbar keine Zeit, um sich noch großartig aufzuraffen und womöglich auch noch bei strömendem Regen freiwillig das Haus zu verlassen – es sei denn, man hat einen Hund oder erst nach 19 Uhr Feierabend. Haben aber die wenigsten. Und ich meine nicht den Hund.

Und nun? Frühsport? Nee, Telegymnastik, die ist zeitlos. Aber dazu nächste Woche mehr...

