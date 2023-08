Hochzeits-Kosten: 17.000 Euro für deutsch-türkische Feier

Was kostet eine Hochzeit? Das wollten wir von Paaren aus dem Ruhrgebiet wissen. Lea und Mert aus Oberhausen haben 17.000 Euro für ihre deutsch-türkische Feier ausgegeben – und uns verraten, was die größten Kostenfaktoren waren. (Symbolbild)

Oberhausen. Für ihre Hochzeit im Ruhrgebiet haben Lea und Mert 17.000 Euro ausgegeben. Ihre Kosten im Überblick – vom Brautkleid über Location bis Deko.

Mit dem August endet im Ruhrgebiet auch die Hochzeitssaison 2023. Alleine am Strand oder mit 150 Gästen? Mit Buffet im eigenen Garten oder à la carte im großen Saal? Mit DJ oder lieber mit Playlist? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Hochzeiten zu feiern – und je nach Entscheidung wir die Feier teurer oder günstiger. Fünf Paare aus dem Ruhrgebiet haben uns verraten, wie viel Geld sie für ihre Hochzeiten ausgegeben haben. Lesen Sie hier, wie Lea (29), Buchhalterin und Mert (29), Sozialarbeiter aus Oberhausen ihr deutsch-türkische Hochzeit gefeiert haben:

Lea: „Für unsere deutsch-türkische Hochzeit haben wir 17.000 Euro gezahlt. Wir haben im Oktober 2022 gefeiert. Wir haben standesamtlich geheiratet und haben im Anschluss in der Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop gefeiert, mit 70 Gästen. Der größte Kostenfaktor neben der Location war definitiv das Catering mit 2700 Euro. Wir hatten ein Buffet und haben darauf geachtet, deutsche und türkische Gerichte anzubieten. Für unseren Fotografen haben wir 1200 Euro ausgegeben. Mein Brautkleid hat 2000 Euro gekostet, ich habe zusätzlich 300 Euro für Schleier und Schneiderkosten gezahlt. Das Outfit meines Mannes lag bei 600 Euro. Nochmal 500 Euro haben wir für Kleinigkeiten ausgegeben, zum Beispiel für eine Fotobox, Servietten, ein Gästebuch, Servietten sowie die Deko fürs Auto und meinen Brautstrauß. Die Deko haben Freunde von mir gemacht, dafür mussten wir also gar nichts zahlen. Ganz wichtig für uns war, dass wir eine gute DJane hatten. Da wir zwei verschiedene Kulturen waren, war meine größte Sorge, dass keine Stimmung aufkommen würde. Aber alle haben mitgetanzt, das war toll. Im Nachhinein würden wir nichts anders machen. Wir haben an nichts gespart und alles genauso gemacht, wie es uns persönlich am besten gefallen hat. Für uns gehören auch die Flitterwochen zu unserer Hochzeit dazu. Für 12 Tage auf Mauritius haben wir nochmal 6000 Euro ausgegeben.“

