Handy-Knochen, Kirchen-Engel und eine Kreuzfahrt nach London

„Hallo, hören Sie mich?“ Vor 30 Jahren startete in Deutschland der Mobilfunk. Seitdem hat sich einiges verändert – vor allem unsere Lebensweise, wie Andreas Böhme analysiert.

Kolonie des Schreckens: Colonia-Dignidad-Gründer Paul Schäfer verschleppte 1961 mehr als 200 Kinder und Erwachsene aus dem Rheinland nach Chile. Dietmar Seher hat nachgeforscht und herausgefunden: NRW-Behörden wussten früh von den Plänen der Ausreise.

Aus Aachen in den Dschungel: Maria Bester wuchs als Stadtkind auf. Jetzt lebt die Abenteurerin an einem der entlegensten Orte der Welt. Auf einer einsamen Halbinsel Madagaskars.

Die Salvatorkirche in Duisburg ist bei Besuchern der Stadt sehr beliebt. Ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass das Gotteshaus auch möglichst oft geöffnet ist. Denis de Haas hat sich vor Ort umgesehen.

Warum die Lufthansa den Airbus A380 zurückholt: Die rasante Erholung des Luftverkehrs und Lieferverzögerungen eines Boeing-Jets machen den Airbus zum idealen Lückenfüller. Volker Mester beschreibt das Comeback des Superfliegers.

Kitsch mit Kante: UB40 sind die Könige des Schmuse-Reggae. Auf ihrem neuen Album brilliert sie mit kritischen Texten und geballtem Groove. Marcel Anders hat schon mal reingehört.

Von der Elbe direkt an die Themse: So fühlt es sich an, wenn auf dem Kreuzfahrtschiff plötzlich die Musik von Queen, Pink Floyd und Led Zeppelin aus den Boxen dröhnt. Lesen Sie die persönlichen Eindrücke von einer emotionalen Reise nach London von Georg J. Schulz.

Mit dem E30 schickte BMW vor 40 Jahren seinen 3er in eine überaus erfolgreiche Zukunft – und hielt das Herzstück der blauweißen Marke im Gespräch. Wolfram Nickel beschreibt den Werdegang der 3er-Serie.

Entspannt durch die Hitze kommen: An heißen Tagen ist es an der frischen Luft oft angenehmer als im Haus. Wir geben Tipps, wie man die Wohnräume trotzdem kühl hält.

Keine Angst vor Erfolg: Wer im Leben erfolgreich sein will, muss nicht auf das Schicksal hoffen. Wichtig ist: Verantwortung übernehmen. Lesen Sie dazu unsere Gesundheitsseite.

Außerdem: Das neueste vom Sport. Berichte und Hintergründe zur Frauenfußball-EM in England, zur Tour de France sowie zur Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten auf die neue Saison.

