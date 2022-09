Gute Hilfe – oder schlechter Tausch?

Unsere Autorin hat kürzlich einem Fremden in Not mit Geld ausgeholfen. Oder wurde sie in Wirklichkeit womöglich Opfer einer Betrugsmasche?

Um es vorweg zu sagen: Ich selbst würde mich als eher misstrauischen Menschen beschreiben. Ich verkralle mich in meiner Handtasche, wenn mir wildfremde Leute (zu) nahe kommen. Ich bewahre PIN-Codes und Passwörter so gut versteckt auf, dass ich sie manchmal selbst nicht wiederfinde. Ich antworte natürlich nicht auf Mails von Unbekannten, die mir überdimensionale Gewinne versprechen. Schließlich möchte man ja auf gar keinen Fall Opfer von „Neppern, Schleppern und Bauernfängern“ werden. Ich habe früher oft „Vorsicht, Falle!“ geguckt. Vielleicht prägt sowas.

Aber warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich neulich abends nach der Arbeit gerade dabei war, die Gerichte, die ich bei einem sehr guten indonesischen Imbiss abgeholt hatte, im Kofferraum zu verstauen, als zügig ein Kleinwagen in die Parklücke neben mir einbog. In dem Auto saß ein Mann – in etwa mein Alter, er wirkte nicht unsympathisch, ein wenig zerzaust vielleicht. Ob er mich eben kurz ansprechen dürfe, fragte er. „Tun Sie ja schon“, entgegnete ich nur halb freundlich, weil ich an die heißen Speisen und meinen Mann dachte, der bereits sehr, sehr hungrig zu Hause auf mich wartete und weil ich mich ungern „eben kurz“ von Wildfremden ansprechen lasse. Aber womöglich hatte ihn sein Navi im Stich gelassen, und er wollte nur schnell nach dem Weg fragen.

Er habe einen furchtbaren Tag hinter sich, begann er. Riesenhektik, ein Termin nach dem anderen, und dann habe er in der Eile zu Hause auch noch sein Portemonnaie mit allem drin vergessen. Jetzt müsse er noch nach Senden im Münsterland und sein Tank stehe auf Reserve. Entgegen meiner Gewohnheit fand ich die Kurzzusammenfassung seines Tages absolut glaubhaft. Der Mann sah so aus, als sei es exakt so gewesen und als habe er sich vor lauter Verzweiflung darüber die Haare gerauft. Und nun wolle er mir einen Tausch vorschlagen, fuhr er fort.

Aha, jetzt wurde es interessant.

Ein literarisches Angebot

Er würde mir ein Buch geben – „Neue Vahr Süd“ von Sven Regener, ein wirklich guter Roman, er habe ihn gelesen, Spiegelbestseller überdies – wenn ich ihm im Gegenzug sechs Euro überlassen würde, fürs Tanken. Damit er zu seinem Ziel komme. Er reichte mir das Taschenbuch durch sein Autofenster an. Für eine Sekunde blitzte in mir ein Zweifel auf, ob der Mann tatsächlich Gegenwartsliteratur in seinem Auto spazieren fuhr oder ob er sich das Buch nicht vorher doch heimlich aus dem öffentlichen Bücherschrank direkt nebenan besorgt hatte. Aber zu meinem eigenen Erstaunen nahm ich sein Angebot an. Und als ich in meinem Portemonnaie nach sechs Euro kramte, erwachte in mir tatsächlich auch noch so etwas wie mütterliche Besorgnis. „Werden denn sechs Euro reichen für eine Fahrt bis ins Münsterland?“, fragte ich mich mehr als ihn. „Na ja, wenn es ein Euro mehr ist, sage ich auch nicht ,nein’. Sicherer wäre es vielleicht schon“, wägte er ab. Ich reichte ihm zehn Euro rüber und freute mich über das Buch. Der Mann bedankte sich überschwänglich, beschied mir, ich sei „super“ und brauste winkend davon. Ich guckte noch nicht mal, was er für ein Kennzeichen hatte.

„Völlig bekloppt“, befand mein Mann, als ich ihm die Geschichte erzählte. „Bestimmt ist das eine neue Betrugsmasche. Und du bist drauf reingefallen.“

Immerhin war das Essen noch heiß. Und der Roman ist wirklich nicht schlecht.

