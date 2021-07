Grünes Gewissen, rote Tücher, bunte Beete und schwarze Musik

Urlaub ist mit der digitalen Sonntagszeitung am schönsten: Ihr E-Paper als Erste-Hilfe-Koffer. Wir wünschen spannende Lektüre und schöne Ferien.

Erst kam der IS, dann kam das Virus: Im „Flüchtlingsdorf NRW“ und anderen Camps im Nordirak macht Corona das Leben noch schwerer. Die Schule fiel ein Jahr aus – eine Reportage aus Kurdistan.

Göttliches Wassereis: Warum Gott nie Urlaub macht, aber trotzdem immer dabei ist... Zwei Studierende aus Essen haben „sein Wort“ in 1500 Koffer gepackt.

Hai-Alarm und Freizeitstress

Der König der Traurigkeit: Am 15. Juli wäre der britische Sänger Ian Curtis 65 Jahre alt geworden. Vier Jahrzehnte nach seinem Tod wird er und seine Band Joy Division noch immer verehrt. Darauf gleich noch eine Kritik der Live-Box der Nachfolgeband New Order.

Von den bunten Beeten kommen wir: Direkt auf den Teller! Svenja Kronauer erfüllt sich im Essener Norden einen Traum. Sie serviert „leckere, frische, vegane Gerichte“ – und nutzt dazu Zutaten, die direkt vor der Tür ihres Food-Trucks wachsen. Aus unserer Gründer-Serie „Ich mach mein Ding!“

Eric Adams war 15, als er zusammen mit seinem Bruder wegen einer Lappalie auf einer Polizeiwache in Queens von Beamten schikaniert und verprügelt wurde. Jetzt ist der 60-Jährige New Yorks designierter neuer Bürgermeister – der zweite Schwarze in der Geschichte der Metropole.

Strafzinsen – was Bankkunden wissen sollten: Immer mehr Geldinstitute verlangen „Verwahrentgelt“ für größere Beträge auf Giro- und Tagesgeldkonten. Wir sagen, welche Rechte Sparer haben.

Nach dem Lockdown kommt der Freizeitstress. War was? Kaum ist die Normalität zurück, steckt man wieder im Termin-Hamsterrad – als hätte es Corona nie gegeben. Es muss ja so viel nachgeholt werden. Oder nicht?

Love will tear us apart? Die Liebe zu Ian Curtis und seiner Band Joy Division wird niemals auseinandergehen – der 1980 aus dem Leben geschiedene Sänger würde jetzt ins Rentenalter eintreten. Foto: Remko Hoving

Jürgen Tarrach: „Mit dem Alter wird es besser!“ Der „Lissabon-Krimi“-Ermittler spricht im Interview über Ungeduld, große Liebe und neue Hobbys.

Der Feind im eigenen Körper: Autointoxikation – was steckt dahinter? Die Selbstvergiftung ist der Feind im eigenen Körper. Sie ist die Ursache vieler Krankheiten, die mit einer Blutvergiftung beginnen. Dazu auf unserer Gesundheit der große Erste-Hilfe-Test: Sind Sie im Notfall gut vorbereitet und wissen, was zu tun ist?

Was die großen Hai-Bestände in der Karibik schwinden ließ: Laut historischen Berichten wimmelte es dort einst vor den Raubfischen. Forscher sehen zwei Ursachen für den immensen Rückgang.

Das ruhige Leben im Mittelmeer: Kein Flughafen weit und breit... Formentera erreicht man nur mit der Fähre. Die Balearen-Insel südlich von Ibiza hat auf kleiner Fläche viel Abwechslung und Charakter zu bieten. Verklären muss man die Beschaulichkeit aber nicht.

Fliesen verlegen und reparieren – so geht’s! Ob Badezimmerwand oder Küchenboden: Wer selbst verfliest, spart sich gut 70 Euro Stundenlohn für einen Handwerker. Mit etwas Geschick und Beherztheit ist das kein Hexenwerk.

Künstliche Intelligenz im Recruiting: Das Bewerbungsverfahren kann ein folgenreicher Prozess sein. Was das für die Bewerbung bedeutet.

Sport aktuell dazu auf sieben Seiten, natürlich mit dem Fokus auf das Endspiel der Europameisterschaft, aber auch sonst rollt der Ball schon wieder in den Trainingslagern und bei Testspielen der großen Ligen.

