Goldstandard: Ernährung, Instagram, DomRep und Himmelstränen

Zwielichtige Gestalten in Uniform oder können wir froh sein, Wachdienste zu haben? Unser Topthema im E-Paper! Plus Fußball, Tiere, Sensationen.

Das Geschäft mit der Angst: Wachstumsbranche Sicherheit – Security-Dienste haben Hochkonjunktur, auch wegen der Corona-Pandemie. Dazu gilt es aber auch, erstmal etwas an dem mitunter zwielichtigen Ruf zu arbeiten… Unser aktuelles Dossier NRW in der digitalen Sonntagszeitung schaut ganz genau auf Kötter und Co.

Instgram-Star und BVB-Fan

Olé, wir geh’n zum BWauB! Assistenzhündin Hanni ist Instagram-Star. Mit über Zwölftausend Followern. Für Herrchen Thorsten Habel ist die Labrador-Retriever-Dame eine Lebensversicherung. Sie bekam als erster Hund eine Audienz im Stadion der Dortmunder Borussen.

Wie Corona Studierende ausbremst: Kontaktbeschränkungen, digitales Studium, Homeoffice… Die Pandemie betrifft uns alle und reicht in sämtliche Lebensbereiche hinein. Wie fühlen Studierende sich in dieser ungewöhnlichen Zeit, wieso vermissen wir Treffen in der Gruppe so sehr und was macht das ständige Abstandhalten mit uns? Wir haben mit einer jungen Studentin aus Mülheim gesprochen.

Ein Engel auf zwei Rädern: Sascha Plewka aus Meerbusch verlor durch Corona seinen Job in der Reisebranche. Die Situation seiner Eltern brachte ihn auf eine Idee: Der 48-Jährige gründete das Unternehmen „Angel Bikes“ und liefert nun Waren mit dem Fahrrad aus – und wir liefern die Geschichte darüber.

Als würde der Himmel weinen… Vor genau 30 Jahren starb Eric Claptons vierjähriger Sohn. Der Musiker drückt seine Trauer in „Tears In Heaven“ aus. Es wird eines der erfolgreichsten Stücke des Gitarristen.

Bodenständige Milliardäre! So ticken die Biontech-Gründer: Özlem Türeci und Ugur Sahin wurden mit ihrer Leistung bei der Impfstoff-Entwicklung mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Weg zum Erfolg war ihnen.

Der bunte Hund von Cabarete: Reiseträume! Der Ort an der Atlantikküste hat sich vom Fischerdorf zur Surf-Hochburg der Dominikanischen Republik gemausert. Der Deutsche Marcus Böhm hat den Aufstieg und Wandel begleitet. Das meiste ist besser geworden – aber nicht alles.

Mount Everest, höchster Berg der Erde, wer wird sich denn da hochmogeln? Foto: imago stock&people / imago/blickwinkel

Betrug am Mount Everest – Bergsteiger mogeln sich auf den Gipfel. Nepal verhängt Sperrungen gegen angeblich so erfolgreiche Kletterer.

Lesen bitte – sonst wirst du wahnsinnig! Für Kultautor T.C. Boyle („Wassermusik“) ist Literatur lebensnotwendig. Genauso wie Filme oder Konzert und die Natur.

Mit dem Barockengel in die Krise: Moderne Pontonformen von Pininfarina oder altbackenes bayerisches Barock? Für den BMW-Vorstand vor 70 Jahren eine klare Sache: Die Luxusliner BMW 501/502 sollten ihren Oberklasse-Status durch Opulenz kommunizieren.

Ein bisschen Natur für drinnen: Haben Sie schon den Stamm einer Birke im Wohnzimmer stehen? Das Gehölz ist immer wieder beliebt zum Bau von Möbelstücken oder einfach als Dekoration.

Chef, ich bin dann mal auf Workation! Nach der Corona-Pandemie werden deutlich mehr Menschen mobil arbeiten. Auf diesen Trend reagieren Hotels und Gaststätten mit besonderen Angeboten. Kommt die Zeit der Arbeitsnomaden?

Unterwegs mit der „Waldbademeisterin“: Waldbaden wirkt entspannend und kann sogar das Immunsystem ankurbeln. Neben Kursen könnte es bald auch Heiltherapien unter Bäumen geben.

Zusammen oder getrennt? Welche Lebensmittel sollte man kombinieren – und welche nicht. Dazu: testen Sie Ihr Allgemeinwissen – das große Sonntagsquiz!

Plus: Sieben Seiten Sport aktuell! U.a. Fußball-Bundesliga mit dem Topspiel am Samstagabend, Schalke gegen Gladbach, sowie Borussia Dortmund beim 1. FC Köln.

Das alles und noch viel mehr – jetzt kostenlos und unverbindlich für zwei Monate (acht Ausgaben, keine Kündigung erforderlich!) bestellen: die digitale Sonntagszeitung. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG