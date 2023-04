Geschlechtergerechtigkeit entscheidet sich auf der Toilette

Essen. Es gibt eine Konstante im Familienchaos: Wenn Väter auf die Toilette verschwinden, dauert es sehr lange. Es ist die Flucht vor den Pflichten.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Wenn man sich mal bei Eltern umsieht, die das, was ich hier in Textform mache, auf Instagram und TikTok in Videoform gießen, dann bekommt man eine äußerst vielseitige Überzeichnung des Familienwahnsinns geboten. Doch es gibt da einen roten Faden, eine Konstante: Den Vater auf dem Klo.

Beinahe jede Familie, die sich dazu entschlossen hat, ihr Chaos online mit der Welt zu teilen, greift das Thema früher oder später auf. Der Mann des Hauses verschwindet auf die Toilette. Und es dauert. Sehr, sehr lange.

Geschichten aus der Familienbande: Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 aus seinem Leben als zweifacher Vater im Ruhrgebiet. Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

Die Zeitung lag schon bei meinen Eltern immer auf dem Frühstückstisch – das ist so ein Sätzchen, mit dem Bewerbungsschreiben an unsere Redaktionen gerne begonnen werden. Dabei müsste es viel eher um das Badezimmer gehen. So ist es doch das stille Örtchen, das nach Druckerschwärze roch, nachdem es der Vater verlassen hatte. Geändert hat sich wenig. Nur, dass die Klobrillenlektüre heutzutage viel häufiger die Twitter-Timeline auf dem geruchsneutralen Endgerät ist. Sogar Elon Musk behauptet, er würde mindestens 50 Prozent seiner Tweets auf einem „porcelain throne“ schreiben.

Ein gutes Stichwort. Denn hier, auf unserem Keramik-Thron, da sind wir Männer noch die Bestimmer, die Alleinherrscher. Egal, wie geschlechtergerecht diese Welt noch werden mag, auf der Klobrille geben wir den Takt an, da bestimmen wir noch über die Zeit. Und können flüchten, von den ganzen Verantwortungen, die wir heutzutage aufgebrummt bekommen – Kinder, Essen kochen, Klo putzen.

Die wirkliche Gleichstellung, die tatsächlich faire Aufteilung der Arbeit zu Hause, wird erst erreicht, wenn man uns Männern nicht mehr gestattet, die Beine hinter verschlossenen Türen einschlafen zu lassen. Oder dann, wenn die Frauen dasselbe tun. Wenn der emanzipatorische Gedanke gefasst wird und auch das folgende Videogenre viral geht: die Mutter auf dem Klo.

