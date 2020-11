Fußball und Faschos, Gans und Gänsehaut, Kumpel und Komik

Alles über den deutschen Clásico BVB gegen Bayern und zum Wahlkrimi in den USA, dazu viel Genuss – aber auch harter Stoff im E-Paper am Sonntag.

Wie Neonazis die Kampfsportszene in NRW aufmischen. Mit Sorge beobachtet der NRW-Verfassungsschutz mehr Rechtsextreme in der Kampfsportszene. Dortmunder Neonazis verdienen damit ganz legal Geld. Jennifer Schumacher wirft ein Blick hinter die Kulissen.

Fight Club der Neonazis

Sie sprechen aber gut Deutsch! Benaissa Lamroubal pflegt den politisch unkorrekten Ausländerwitz. Der Neusser mit Wurzeln in Marokko ist Teil des Teams „Rebell Comedy“. Ab dem 12. November strahlt das Erste seine erste eigene TV-Serie aus: „Ethno“.

Comedystar Benaissa Lamroubal aus Neuss mit erster eigener TV Serie – und bei uns im Interview. Foto: Heiko Buschmann

Gans alleine – Brust oder Keule? Die Martinsgans gehört für viele zur Vorweihnachtszeit. Corona macht einen Strich durch diese Tradition. Und jetzt? Wohin mit den Gänsen? Selber kochen? „Gans to go“? Mit Rezept vom Oberhausener Starkoch Hermann Frintrop!

Ein süßes Stück Heimatkunde: Mit der Kumpel-Schokolade wollen sich drei Bochumer von herkömmlichen Ruhrgebiets-Artikeln abheben. Wer die Tafeln und Riegel kauft, lernt noch etwas über die Region und tut zudem Gutes. Aus der Serie „Ich mach mein Ding“.

„Frauen mögen es blutig“... Remy Eyssen verpasst selbst abgebrühten Krimi-Konsumenten eine Gänsehaut. Im nächsten Frühjahr löst Rechtsmediziner Leon Ritter das siebte schaurige Verbrechen in der schönen Provence.

Immunsystem – die gesunde Combo: Herbst und Winter schüren nicht nur die Angst vor Corona, es ist auch die Zeit der jährlichen Grippewelle und chronischer Erkältung. Wie wir uns wappnen können – in unserer Gesundheitsseite! Außerdem fragen wir im Persönlichkeitstest: Können Sie „nein“ sagen? Ob Kollegen, Freunde oder Bekannte. Nicht alles finden Sie gut, was andere von Ihnen erwarten. Wie gehen Sie damit um?

Die Kinderseite „Checky“ klärt wie immer die drängendsten Fragen des Lebens – diesmal: Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Obst und Gemüse?

Alain Delon hat mit seinem kühlen und beherrschenden Blick nicht nur auf der Leinwand die schönsten Frauen verführt. Heute wird der französische Leinwand-Beau 85 Jahre alt. Was sein letzter großer Wunsch ist, verrät er uns.

Reiseträume: 18 Monate lang war Churchill an der kanadischen Hudson Bay von der Welt abgeschnitten. Nach der Corona-bedingten Pause fährt wieder ein Zug von Winnipeg bis zur Hudson Bay ans arktische Meer im entlegenen Norden Kanadas. Eine Reise in die Einsamkeit – die Welt einfach auf der Strecke lassen…

Das Ende der Zettelwirtschaft im Reiseverkehr. Horst Seehofer (CSU) weiß, was er den Einreisenden seit Beginn der Corona-Pandemie mit den „Aussteigerkarten“ zumutet. Jetzt sollen sie durch ein Webportal ersetzt werden. Damit „beenden wir endlich die Zettelwirtschaft im Reiseverkehr“, verspricht der Innenminister. Es wäre das Ende eines Irrsinns. Am Sonntag, 8. November, soll www.einreiseanmeldung.de an den Start gehen.

Seit 40 Jahren steil bergauf: Eine der herausragenden Innovationen in der Geschichte des Autobauers Audi und tragende Säule der Markenidentität ist der Quattro genannte Allradantrieb. Die einst im Pkw-Bau exotische Technik hat dieses Jahr das reife Alter von 40 erreicht und kann auf eine entsprechend lange Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Gans im Glück! Foto: Ralph Ruthe

Wie Mietwagen zurückkommen: Oft werden Leihautos nur für die Hinfahrt benötigt. Der größte europäische Online-Marktplatz Onlogist vermittelt Überführungsfahrten, um die Autos zurückzuholen.

Im Frühjahr kommen die neuen Label: Ab März 2021 wird eine neue Einteilung der Energieeffizienzklassen für Elektrogeräte eingeführt. Bezeichnungen wie „A++“ oder „A+++“ wird es nicht mehr geben. Doch wie wird dann klassifiziert?

Den richtigen Weg zum Arbeiten finden: Manche haben wenig Platz oder keine Ruhe in den eigenen vier Wänden. Eine Alternative sind Coworking Spaces. Doch der Markt ist unübersichtlich. Worauf es im Detail ankommt.

Skiausflug in den Tod – 20 Jahre nach der Katastrophe von Kaprun: Es soll ein fröhlicher Skitag in den Alpen werden, doch die Fahrt mit der Gletscherbahn in Kaprun endet an jenem sonnigen Novembertag in einer Katastrophe. Der Zug brennt aus, 155 Menschen sterben in den Flammen. Die wenigen Überlebenden leiden bis heute.

Und natürlich der deutsche Clásico in der Fußball-Bundesliga vom Topspiel am Samstagabend: Borussia Dortmund gegen Bayern München auf insgesamt sieben Seiten Sport am Sonntag, aktuell und ausführlich.

Jetzt kostenlos und unverbindlich für zwei Monate (acht Ausgaben) bestellen – die digitale Sonntagszeitung. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG