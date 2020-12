Ein Gespräch ist an Weihnachten das schönste Geschenk

Bochum An Weihnachten einen einsamen Menschen anrufen, das geht auch zur Coronazeit. Ein Gastbeitrag von Telefonseelsorger Ludger Storch.

Als wenn in diesem Jahr nicht schon so vieles anders gelaufen wäre, als wir es sonst gewohnt sind. Seit die Corona-Pandemie auch unser Land und unsere Städte eingeholt hat, ist einiges nicht mehr so wie es war. Es ist eine Zeit, die jeden betrifft hier bei uns, ja, auf der ganzen Welt. Und jeder kann davon erzählen, was sich alles verändert hat, im privaten Bereich, in Beruf und Freizeit. Da ist das Maske-Tragen, Abstandhalten, Händewaschen, der andere Umgang mit Kontakten, Homeoffice, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Infektion, Krankheitsverlauf.

Die Telefon-Seelsorge konnte in den vergangenen Monaten mit vielen sprechen. Wir haben gehört, wie besorgt, wie verwirrt, wie ängstlich, wie frustriert es viele unserer Mitmenschen machte. Und wir merkten bei uns selbst, wie besorgt und unsicher wir waren oder weiterhin sind. In einer Zeit, in der für Menschen Begegnungsmöglichkeiten weggebrochen sind, haben wir erfahren, wie wichtig der soziale Kontakt zu anderen ist. Wir Menschen sind soziale Wesen, denen In-Kontakt-Sein buchstäblich in die Wiege gelegt wurde. In vielen Gesprächen erleben wir das Bedürfnis danach, gehört und verstanden zu werden. Es tut gut zu hören: Du bist mir wichtig, es ist schön, dass du da bist. Und es tut gut, jemanden zu finden, der für eine, wenn auch kurze Zeit für mich da ist und mir das Gefühl gibt: Ich bin nicht allein.Mitten in dieser Zeit, in der Begegnungen schwer möglich sind, will Weihnachten werden.

Dieses Weihnachtsfest wird anders



Mit Weihnachten verbinde ich den Blick auf die Krippe, die Darstellung von Maria, Josef und dem neugeborenen Kind. Jesus, Gottes Sohn, wird Mensch, um uns Menschen zu begegnen. Für mich ist Weihnachten ein frohes Fest. Die Begegnung mit anderen, mit der Familie, mit mir lieb gewordenen Menschen gehört einfach dazu, wenn wir Weihnachten feiern.

Als wenn in diesem Jahr nicht schon so vieles anders gelaufen wäre. Es gab schon einen Lockdown. Schulen, Geschäfte, Restaurants und Cafés waren geschlossen. Auf die geliebten Urlaubsreisen mussten viele verzichten. Und nun sind wir im zweiten Lockdown. Auch dieses Weihnachtsfest wird anders werden. Das Thema bestimmt viele Gespräche in diesen Tagen: Wie macht ihr das an Weihnachten? Wie feiert ihr? Trefft ihr euch? Stellt sich überhaupt Lust auf Weihnachten ein?

Da sind die einen, die sagen, für sie habe sich adventliche Stimmung noch nicht eingestellt. Weihnachtsmarkt und Glühwein, der unbeschwerte Gang durch die hell erleuchteten Innenstädte, die Freude auf den bevorstehenden Skiurlaub gehören für sie dazu, damit es Weihnachten werden kann. Und in diesem Jahr ist alles abgesagt.

Die einen vermissen die Familie, die anderen freuen sich auf Ruhe ohne lästige Rituale



Gewiss, da sind auch die anderen, die sagen, endlich gibt es in diesem Jahr nicht die lästigen Pflichten und eingeschliffenen Rituale. Endlich können wir uns befreien von den verstaubten Gewohnheiten. Und wieder andere beschäftigen sich damit, wie sie diese für sie wichtige, heilige Zeit mit neuem Sinn füllen können. Was ist Weihnachten für mich anders? Was bedeutet mir das Weihnachtsfest? Wie kann ich, wie möchte ich es in diesem Jahr feiern?

Nicht immer spielt Corona bei diesen Fragen eine Rolle. Weihnachten wird anders, wenn sich Verhältnisse ändern: Eine Beziehung ist auseinandergegangen, ein lieber Mensch ist verstorben. Oder es gab einen Konflikt in der Familie, so dass die gewohnte Begegnung in diesem Jahr, oder schon seit Jahren nicht mehr zustande kommt. Für viele scheint der Gedanke untröstlich, dass Liebgewordenes nicht möglich ist. Aber auch die bedrückenden Nachrichten von Missbrauch, selbst in der Kirche, und damit Zweifel an Glaube, christlichen Werten und christlicher Tradition werfen Fragen auf.

Mitten in dieser Zeit steht Weihnachten vor der Tür.

Weihnachten ist für viele ein Sehnsuchtsfest. Sie sehnen sich nach den frohen Stunden, die sie unter dem Christbaum in Kindertagen erlebt haben. Sie hoffen auf eine heile Zeit, die unbeschwert und frei aufatmen lässt. Die Botschaft von Weihnachten setzt einen Akzent in der Botschaft an die Hirten auf dem Feld: Ein großes himmlisches Heer lobte Gott und sprach: „Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“ (Lukasevangelium 2,14). Die Hoffnungsbotschaft von Weihnachten kündet von Gott, der da ist, mitten unter uns. Er ist Mensch geworden wie wir, kennt unsere Sorgen und unsere Not. Er bringt uns Frieden und Zuversicht. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Wir wissen ihn an unserer Seite auf dem Weg durch das Leben.

Gegen die Einsamkeit

Als in der Zeit des ersten Lockdown dazu aufgerufen wurde, abends leuchtende Kerzen in die Fenster zu stellen, entstand bei vielen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Gefühl von Solidarität. In verunsichernder Zeit schien es auf, das Wärme, Hoffnung und Zuversicht spendende Licht. Beim Betrachten einer flackernden Kerze mag dieses wärmende, friedvolle Gefühl in der Seele aufsteigen.

Ein solches wohltuendes Gefühl erlebe ich auch in manchen Gesprächskontakten. In der Begegnung nehme ich wahr, wie aufgewühlt, unzufrieden oder auch traurig und verzweifelt der Gesprächspartner ist. Und ich erlebe, wie er ruhiger, klarer, zuversichtlicher, zufriedener wird, während wir miteinander sprechen. Es gibt solche lichtvollen, friedvollen Momente. Es gibt gelingende Begegnungen, die weiter tragen. Solche Erfahrungen können auch in jene Zeiten hinein wirken, die schwer und dunkle erscheinen.

Auf das Wesentliche achten



In diesen Tagen machen viele die Erfahrung, auf das Wesentliche zu achten, bewusster zu leben. Vielleicht gehört auch dazu, Kontakte anders zu gestalten. Wenn derzeit Kontakte nur eingeschränkt möglich sind, oft nur per Telefon oder Video, könnte es darum gehen, umso bewusster eine wirkliche Begegnung entstehen zu lassen, einen Lichtmoment zu erfahren. Vielleicht kann das ein telefonischer Kontakt zu einer Nachbarin sein, die ich immer wieder auf der Straße treffe, oder zu einer Person, von der ich weiß, dass sie in diesen Tagen alleine ist. Bei der Telefon-Seelsorge erleben wir immer wieder, wie wohltuend es ist, wenn andere von sich erzählen können und erleben, dass ihnen zugehört wird, wie gut es tut, einmal gefragt zu werden: „Wie geht es dir?“. Wer im Gespräch Zeit für andere hat, sich auf den anderen einlässt, kann auch selbst beschenkt werden.

Von solchen Begegnungen kann ich mich tragen lassen, wenn ich mich allein und einsam fühle. Dann könnten wir Lichtträger für andere werden. Für mich klingt hier der Satz des Johannesevangeliums (1,4) an, mit dem die Weihnachtsbotschaft so ganz anders beschrieben wird: „Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.“

Seit 1986 gibt es eine Tradition, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder mitbegründet haben: die Aktion Friedenslicht. An der Stelle, an der der Überlieferung nach Jesus geboren wurde, in der Geburtskirche in Betlehem, wird ein Licht entzündet. Dieses wird, Grenzen überwindend, Völker verbindend, zu uns in unsere Städte gebracht. An vielen Orten leuchtet dieses Licht in unseren Kirchen, an den Krippen: das Licht des Friedens, der Hoffnung und der Zuversicht.

Vielleicht bedarf es in diesem Jahr besonders solcher Zeichen und Gesten. Ein Licht der Zuversicht, eine Geste, die ausdrückt: Ich bin nicht allein. Gott ist mit mir. Und vielleicht kann es auch zu jenen in unserer Umgebung getragen werden, von denen wir ahnen oder wissen, dass sie in diesem Jahr besonders alleine sind und sich in einer Begegnung ein Zeichen der Nähe wünschen.

Dann kann Weihnacht werden.

Die Telefonseelsorge ist deutschlandweit erreichbar unter 0800/ 111 0 111 oder 0800/ 111 0 222

24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, also auch an Weihnachten. Das Gespräch ist kostenfrei und kann anonym bleiben.

Wer über seine Sorgen nicht gut sprechen kann und lieber schreiben möchte, kann sich auch per Chat oder Mail melden. Ein Seelsorger wird dann antworten.