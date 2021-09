Doppelter Kult im Zeichen des Opel Manta

Essen. Als der Manta Kult wurde. Wie eine Löwin auf die Haselnuss kam. Was Sebel über Querdenker denkt. Lesen Sie es in der digitalen Sonntagszeitung.

Keine Lobby: In Deutschland arbeiten über 300.000 Menschen in Behindertenwerkstätten, längst geht es dabei um mehr als nur Kulis zusammenzudrehen. Unter den Betroffenen gibt es inzwischen Youtuber, die sich mit Social-Media-Kampagnen für einen Mindestlohn in den Werkstätten einsetzen – Stephanie Weltmann hat mit ihnen über ihre schlüssigen Argumente (Altersarmut, fehlende Selbstständigkeit..) gesprochen.

Kosmetik aus dem Heimlabor: Maike Köster informiert über die Zusammensetzung von Pflegeprodukten und zeigt, wie man sie herstellt. Kira Schmidt hat mit der jungen Gründerin gesprochen.

Für immer Manta: Vor 30 Jahren setzte der Streifen „Manta – Der Film“ der Volksflunder aus dem Bochumer Opelwerk ein erstes cineastisches Denkmal. Nur 4 Wochen später folgte der zweite Film zum Auto. Andreas Böhme über den Manta-Kult im Kino und echte Manta-Leidenschaft.

Ebru Erkunt mit ihren Haselnuss-Aufstrichen. Foto: Andreas Laible

Löwin mit Haselherz: Ebru Erkunt hat einen Nussaufstrich ohne Palmöl und weißen Zucker entwickelt. Auf dem Weg zum Erfolg gab es viele Rückschläge Nun brachte eine Vox-Show den Durchbruch für die gebürtige Essenerin, weiß Denis de Haas zu berichten.

Siegeszug im Schlafanzug: Der Singer-Songwriter Sebel hat mit seinem Corona-Projekt „Zusammenstehen“ allein bei YouTube über 2,4 Millionen Klicks gesammelt. Worauf der Titel von seinem neuen Album „2020 Im Schlafanzug Besiegt“ anspielt, ist naheliegend - für Musiker war das vergangene Jahr extrem herausfordernd. Was Sebel aus der Situation gemacht hat, bespricht er mit Reinhard Franke.

Die Geheimnisse des Trios: Nach gefühlt 35 TV-Runden bei allen möglichen Sendern glauben Sie alles über das Kandidatentrio Laschet, Scholz und Baerbock zu wissen? Aber wissen Sie, wer wie viel verdient? Wer nicht mehr in der Kirche ist? Und wer schon als Kind auf die „Atomkraft - Nein Danke“-Demo ging? Lassen Sie sich überraschen.

Ohne Erbarmen: Australien hat eine strikte Asylpolitik – viele halten diese Haltung gar für menschenunwürdig. Das dramatische Schicksal all einer Flüchtlingsfamilie aus Sri Lanka empört jetzt auch viele Australier. Wir haben ihr Schicksal nachgezeichnet.

Dazu finden Sie in Ihrer Digitalen Sonntagszeitung aktuelle Spielberichte, Analysen und Hintergründe von den Wochenendspielen der 1. und 2. Bundesliga, mit Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04...

Die digitale Sonntagsausgabe, das E-Paper Ihrer Tageszeitung, am Sonntag – jetzt kostenlos und vor allem unverbindlich, sprich: ohne kündigen, für zwei Monate (acht Ausgaben) bestellen. Hier geht’s zum Angebot:GENAU MEIN SONNTAG

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende