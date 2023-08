Döner, Flüge, Sprit im Preis-Check: Warum alles teurer wird

Essen. Ob Lebensmittel, Flüge oder das Sprit: Seit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg wird alles teuer. Wie die Preise zustande kommen.

Als die Eiskugel an der Theke plötzlich 1,50 Euro kostete und die Schlangengurke im Supermarkt fast drei Euro, war die Bestürzung groß: Seit der Corona-Pandemie und dem Ausbruch des Ukraine-Krieges lassen sich bei fast allen Produkten spürbare Preissteigerungen feststellen, die jeden Konsumenten empfindlich im Portemonnaie treffen.

Besonders die Preissteigerungen von 40 Prozent und mehr für den Sommerurlaub stecken vielen Heimkehrern noch in den Knochen. Auch mit den Kosten für Benzin und vielen Lebensmittel haben die deutschen Verbraucher derzeit stark zu kämpfen.

Kein Wunder: Die Inflation in Deutschland hat im Juli 2023 zwar etwas nachgelassen, bleibt aber auf hohem Niveau. Wegen nicht mehr so stark steigender Lebensmittelpreise kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Warum ist der Döner um die Ecke so teuer geworden? Werde ich bald wieder günstiger in den Urlaub fliegen können? Und warum kostet selbst Hundefutter momentan so viel? Wir haben Experten und Hersteller befragt, wie sich ihre Preise erklären lassen – und unter welchen Kosten sie selbst am meisten leiden.

Hier finden Sie alle Produkte im Preis-Check:

