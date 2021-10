Die Tragik Roy Blacks und der Siegeszug des Thermomix

Essen. Roy Blacks 30. Todestag, das Thermomix-Jubiläum und die Renaissance des Toupets - das sind nur einige der Themen Ihrer Digitalen Sonntagszeitung.

Er liebte den Rock ‘n‘ Roll, aber seine Produzenten schrieben ihm nur Schnulzen. Und seine Fans liebten ihn dafür. Dieser Zwiespalt prägte die Karriere und das Leben von Roy Black, der auch an der Rolle des seichten Schlagersängers zerbrach. Vor 30 Jahren starb der „Herdecker Herzbube“. Andreas Böhme hat Karriere und Tragik des Künstlers nachgezeichnet.

Das „iPhone aus Wuppertal“ wird er genannt, manchmal auch „Hexenkessel für Frauen“. Technisch betrachtet ist er ein Mixer mit Heizung, ein Alu-Topf mit Waage, Touchscreen und Internetanschluss: der Thermomix. Jetzt wird er 50 Jahre alt. Und zum Jubiläum ist er gefragt wie nie.

Die berüchtigte irische Terrorgruppe IRA trug in den 70er- und 80er-Jahren den Nordirland-Konflikt auch nach Deutschland. Bei Anschlägen auf britische Militärangehörige und Einrichtungen der Rheinarmee in Dortmund, Duisburg und anderen Orten gab es auch Tote. Nun plant die Regierung in London eine Amnestie für alle Straftaten im Rahmen des nordirischen Bürgerkriegs. Dietmar Seher hat sich auf die Spur der IRA in NRW gesetzt.

Ein Toupet sieht blöd aus, verrutscht dauernd und ist höchstens etwas für alte Männer? Beim Düsseldorfer Start-up „O.C. Hairsystems“ sieht man das ganz anders. Wie das Gründertrio das Thema Haarersatz revolutionieren will, beschreibt Tobias Appelt.

Jana Kühl ist Deutschlands erste Radprofessorin. Im Interview mit Hanna Gersmann spricht sie über Verteilungskämpfe auf der Straße und ein Tempolimit. Zu letzterem hat sie eine ganz klare Meinung.

Palm Springs ist berühmt – doch auch die anderen acht Städte im amerikanischen Coachella Valley lohnen entdeckt zu werden. Lesen Sie unsere große Reise-Reportage über Kaliforniens Tal der großen Geschichten.

Die Digitale Sonntagszeitung – jetzt gratis und unverbindlich testlesen. Hier geht’s zum Angebot:GENAU MEIN SONNTAG

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende