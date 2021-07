Die tierischen Top-Themen: Von Superhelden und Superschurken

Ungewöhnliche Perspektiven: In der digitalen Sonntagsausgabe, dem E-Paper Ihrer Tageszeitung, bereiten wir Ihnen tierisches Lesevergnügen auf der Couch – oder eben ganz smart überall dort, wo Sie Ihre Endgeräte mit sich führen.

Kötzerchen auf dem Kostümchen, Babybrei am Hemdkragen? Karriere und Kind, das geht: Während über die Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben von Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock noch diskutiert wird, beweisen in NRW viele Frauen und Männer, dass sich Familie und Job sehr wohl managen lassen. In der Titelgeschichte der neuen digitalen Sonntagszeitung erzählen zwei Ärztinnen und Mütter aus Bochum, dass und wie es geht.

Pflege in Sorge: Noch immer werden Menschen in Pflegeberufen nicht angemessen entlohnt. In Gelsenkirchen haben Pflegerinnen jetzt „auf Station“ ein Video aufgenommen, um auf die Missstände aufmerksam zu machen und für ihren Beruf als Berufung zu trommeln.

Auf Streife mit einem Privatschnüffler. Die Pandemie hat die Auftragsarbeiten von Detektiven verändert – vom Diebstahl zum Dating. Ein altgedienter Ermittler packt aus.

David Herzmann und Kerstin Drazkiewicz vom Start-up Snackhelden aus Duisburg zeigen eine gesunde Alternative zu Chips und Schokolade: Snackballs ohne Zuckerzusatz. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Helden brauchen keinen Zucker: Auch weil ihre Väter an Diabetes leiden, suchten Kerstin Drazkiewicz und David Herzmann eine Alternative zu Chips und Schokolade. Sie entwarfen eigene Rezepte und gründeten das Start-up „Snackhelden“. Dabei setzen die Duisburger auf Dattelpaste, Cranberries oder Leinsamen, Aus der Gründer-Serie „Ich mach mein Ding!“

Treffen sich Rock und Rap: Vor 35 Jahren veröffentlichten Run-DMC und Aerosmith die Single „Walk This Way“ – und machen den Hip-Hop so zum Mainstream. Eine kleine Musikgeschichtsstunde.

„Wer hat mich hier ermordet?“ Ein junger Mann wird brutal getötet und die Ermittler tappen auch fast ein Jahr danach im Dunkeln. Dann greifen sie zu einer außergewöhnlichen Methode. Die Familie des Opfers stimmt zu - auch damit die Frage nach dem „Warum?“ vielleicht geklärt werden kann.

Warum der Warennachschub aus Asien stockt: Ein Corona-Ausbruch in einem wichtigen chinesischem Hafen sprengt die Zeitpläne der Reeder. Zahlreiche Produkte kommen so erst Monate später nach Deutschland und die Preise steigen.

Migration, Massentourismus – ein Film übers Reisen: Mit „Vor mir der Süden“ wandelt der Oscar-prämierte Regisseur Pepe Danquart („Schwarzfahrer“, „Basta - Rotwein oder Totsein“, „Lauf, Junge, lauf“) auf Pasolinis Spuren.

Nah am Wasser gebaut? Wohnen am Wasser ist beliebt – aber warum eigentlich genau? Es ist wohl vor allem eine Frage der Perspektive, sprich: des Ausblicks.

Jeden Tag arbeiten! Den Schäferberuf würde es ohne die dazu gehörige Romantik wohl gar nicht mehr geben. Doch will das heutzutage überhaupt noch jemand werden?

Die Dinosaurier und der Biorhythmus

Was den Dinosauriern das Leben auf der Erde erschwerte: Ein Asteroiden-Einschlag löschte die Urzeit-Echsen vor 66 Millionen Jahren aus. Ihr Niedergang aber hatte längst eingesetzt.

Richtiger Biorhythmus, gesunder Biorhythmus: Die Weisen des Altertums stellten fest, dass es innerhalb von Tag und Nacht drei aufeinanderfolgende Zyklen gibt, die sich im Laufe von 24 Stunden zwei Mal wiederholen.

Hautpflege im Sommer – was tut gut, was nicht? In der Sommersaison wird die Haut intensiv beansprucht. Testen Sie, ob Sie wissen, wie die richtige Pflege aussieht, um die Sonne zu genießen.

Auf der Kinderseite fragen wir, worüber ihr schon mal so richtig laut gelacht habt – und erklären, wie die Ausstellungsstücke, beispielsweise der WM-Torschützenschuh von Mario Götze, ins Deutsche Fußballmuseum in Dortmund gelangen.

Apropos Leibesertüchtigungen: Es hätte so schön sein können… Aber statt Deutschland im Viertelfinale der EM widmet sich der Sport am Sonntag nun u.a Ukraine gegen England. Plus Tennis in Wimbledon, plus…

