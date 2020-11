Die Superkinder: Kalender zeigt ein Leben ohne Vorurteile

Die Faust nach vorne gestreckt, den Rücken gerade, fester Stand und ein selbstbewusster Blick – so sieht eine Superheldin aus. Eine wie Frieda. Die Siebenjährige ist Steffi Kirstenpfads Tochter und liebstes Model. Die Fotografin veröffentlicht jedes Jahr einen Kalender mit Bildern von Kindern mit und ohne Behinderung, um Vorurteile abzubauen, um Eltern Mut zu machen. Und Frieda ist oft dabei, wie etwa auf diesem Bild zusammen mit Batman und Superman, Hulk, Thor und Wonder Woman. Das Mädchen mit dem gewinnenden Lächeln kam mit Trisomie 21 zur Welt.

Steffi Kirstenpfad und ihre Tochter Frieda, die mit Trisomie 21 zur Welt kam, machen jedes Jahr zusammen einen Kalender. Der Reinerlös wird gespendet. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Während die Mutter selbst etwas unsicher vor der Kamera ist und mal an der Jacke oder den Haaren zupft, grinst Frieda und streckt keck dem Fotografen die Zunge raus. „Sie sind mit sich sehr zufrieden“, sagt Steffi Kirstenpfad lachend über Kinder mit Down-Syndrom. „Von ihnen können wir sehr viel lernen.“

Erst der Schock, dann das Glück

Zu dieser Erkenntnis musste die 48-Jährige erstmal kommen. Nach zwei Fehlgeburten erlebte sie eine schöne Schwangerschaft. Die Untersuchungen ließen hoffen. „Uns war wichtig, das Kind ist überlebensfähig“, erinnert sich der Vater, Thomas Kirstenpfad. Einen Bluttest wollten sie nicht machen.

Aber dann spürte die Dortmunderin auf einmal nichts mehr von ihrer Tochter. Steffi Kirstenpfad streicht sich über den Bauch, während sie das erzählt. Sechs Wochen zu früh musste sie ins Krankenhaus. Die Nabelschnur hatte sich um den Hals der Kleinen gelegt. Kaiserschnitt. Als der Arzt dann zu ihr kam, brachte er nicht den Säugling, sondern die Diagnose: Trisomie 21.

„Wie sollen wir das nur schaffen?“, war eine verzweifelte Frage, die ihr durch den Kopf schoss. „Ich war fertig!“ Sie hat geweint: „Warum hat es uns getroffen?“ Aber dann kam ihr Mann Thomas von der Intensivstation, auf der die viel zu kleine Frieda lag, und sagte: „Mausi, sie ist der Hammer!“

Es sind bis heute die intensiven Gefühle, die das Mädchen bei ihnen auslöst und für die sie dankbar sind. „Es gibt keinen Tag, an dem sie nicht fröhlich hier herunterkommt“, sagt Thomas Kirstenpfad und zeigt auf die Treppe zum Kinderzimmer. Seine Frau ergänzt mit einem Glanz in den Augen: „Es ist sooo schön! Sie bringt so viel Freude.“ Und dann zeigt sie ein Video vom vergangenen Weihnachtsfest, wo Frieda neben dem geschmückten Baum steht und vor Glück lacht: Sie hat das Geschenkpapier zerrissen, wirft es hoch, als ob sie mitten im Schneegestöber wäre. Und dann hat sie gerufen: „Das habe ich mir schon immer gewünscht!“

Kind mit Down-Syndrom – jeden Schritt haben sie gefeiert

Die Eltern beschönigen nichts, malen den Alltag mit Frieda nicht rosarot. „Komm, wollen wir dich mal eben sauber machen“, sagt der 50-jährige Papa und nimmt das Schulkind an die Hand. Auch mit sieben braucht Frieda noch Windeln. Anfangs wollte das Mädchen nicht richtig essen, viel Geduld mussten die Eltern mit dem Fläschchen aufbringen. „Ich war so müde!“, erinnert sich Steffi Kirstenpfad. „Aber dafür haben wir jeden Schritt gefeiert.“

„Frieda hat erst mit Vier angefangen zu laufen. Wir hatten schon Angst, dass sie sich gar nicht mehr bewegt.“ Heute ist das kaum vorstellbar: Das Mädchen saust durchs Wohnzimmer. „Spielen!“, ruft sie und läuft zu ihren Lieblingspuppen Ernie und Bert. Die aber in ihrer Fantasie auch mal Heidi und Peter oder Laura Stern und Tommy sein können. Je nach dem, welche Geschichte sie gerade hört.

Steffi Kirstenpfads liebstes Model: Ihre Tochter Frieda hat keine Scheu vor der Kamera. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Frieda geht auf eine ganz normale Grundschule, ihre Schulbegleitung sitzt mit ihr an einem Tisch. „Frieda fängt an, ihre ersten Buchstaben zu schreiben“, sagt der Vater mit Stolz in der Stimme. „Sie kann viel erreichen“, haben Experten den Eltern versprochen. Steffi Kirstenpfad will abwarten, schauen, was geht. Und sie unterstützen. So reitet die Kleine und tanzt sogar Ballett. Wobei sich die Mama wünscht, dass mehr Vereine offen sind für Kinder mit Handicap.

Berührungsängste bei Menschen mit Behinderung

Leute, die bisher noch keine Berührung mit Menschen mit Behinderung hatten, würden sich schwer damit tun, mit ihnen in Kontakt zu treten. „Man kann das lernen – habe ich auch“, sagt Steffi Kirstenpfad. „Sie möchten, dass man normal mit ihnen redet.“ Ihr Mann Thomas ärgert sich über Blicke von manchen Erwachsenen: „Wie konntet ihr nur so ein Kind bekommen?“ Steffi Kirstenpfad, die von sich selbst sagt, sie sei ein sehr zufriedener Mensch, betont: „Die Leute denken, sie hätten mit Behinderung nichts zu tun. Aber dann bekommen sie einen Schlaganfall...“

Was sich die Eltern wünschen: Dass Menschen wie Frieda selbstverständlich dazugehören. Andere Kinder seien selten das Problem. „Sie sehen das mit anderen Augen. Für sie ist Frieda halt Frieda.“ Es seien die Erwachsenen, die scheu sind, die sich es vielleicht nicht zutrauen, ein Kind mit Behinderung in ihre Mitte zu nehmen. Wie schön geglückte Inklusion sein kann, zeigen die Bilder von Steffi Kirstenpfad, die seit ihrer Jugend leidenschaftlich gern fotografiert. Da läuft Frieda Hand in Hand mit ihrer Freundin ohne Handicap über eine Blumenwiese. Da stehen Jungen und Mädchen mit und ohne Behinderung als Zwerge verkleidet zusammen oder mit Skateboards auf einer Rampe. Seit fünf Jahren macht Steffi Kirstenpfad nun Kalender mit solchen Fotos. Ihre Botschaft: „Wenn alle Kinder dabei sein können, ist es normal, verschieden zu sein.“

Der Kalender für einen guten Zweck

„Lieblingsmensch“ nennt Steffi Kirstenpfad ihren Kalender, der Kinder mit und ohne Behinderung zeigt und Menschen dafür sensibilisieren soll, wie Inklusion gelingen kann.

Der Kalender ist in einer limitierten Auflage von 300 Stück erschienen und kostet 20 Euro, plus Porto: 5 Euro. Erhältlich bei Steffi Kirstenpfad . In Dortmund zudem in dem Geschenkeladen „Engel und Banditen“, Am Heisterbach 141, sowie in der Apotheke am Phoenixsee, Am Kai 10.

Steffi Kirstenpfad spendet den Reinerlös . Dieses Mal geht das Geld an die Fachklinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie in Unna-Königsborn.