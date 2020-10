Der letzte Sozi, Schatzsuche im Netz und Schönes aus Schrott

SPD-Landtagspolitiker Serdar Yüksel hat alles, was man von einem echten Sozialdemokraten erwartet.

Der letzte Sozi – Serdar Yüksel hat nicht nur einem AfD-Politiker das Leben gerettet. Er erfüllt alle Kriterien, die einen echten Sozialdemokraten ausmachen. Der Sohn eines aus der Türkei eingewanderten Arbeiters kurdischer Abstammung, der bei Krupp arbeitete und sich in der IG Metall engagierte, machte er nach seinem Hauptschulabschluss in Wattenscheid eine Ausbildung als Krankenpfleger, studierte später Gesundheitswissenschaften. Seit 1989 ist er in der SPD. Yüksel sitzt für die Partei im Landtag und ist Vorsitzender des Petitionsausschusses. Korrespondent Matthias Korfmann porträtiert den 47-Jährigen im Dossier NRW.

Auf Schatzsuche im Internet -- Fünf Jahre lang suchte der Schriftsteller und Journalist Stefan Melneczuk aus Hattingen als MEL 1970 seine große Liebe im Netz. Darüber hat ein Buch geschrieben. Es ist Reportage und Ratgeber zugleich. Wir haben mit dem Suchenden gesprochen. 230524464

100 Sprachen auf unseren Schulhöfen

Drinnen Türkisch, draußen Deutsch -- Gut 100 Sprachen kursieren auf den Schulhöfen in Nordrhein-Westfalen. Zunehmend viele Kinder wachsen mehrsprachig auf. Ab wann ist eine Sprache eine Muttersprache? Und wie viele passen in einen Kopf?

Phil Eifert, Leonard Emde und Vater Axel Emde (v.l.) machen aus alten Autoteilen originelle Möbel und Dekoartikel. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Schönes aus Schrott -- Wenn die Felge zur Wanduhr wird: Drei Bastler aus Dinslaken verwandeln alte Autoteile in originelle Deko-Artikel. Ihr Motto: Aufwerten statt Wegwerfen – so entstehen wahre Kunstwerke. Eine weitere Folge unserer neuen Serie „Ich mach mein Ding“.

Jubiläum für Rock Hard aus Dortmund

Steinharter Glückwunsch zum 400. Jubiläum. Für 400 ganz schön faltenfrei: Das Rock Hard Magazin aus Dortmund erscheint mit seiner Nummer 400. Vom selbstgeklöppelten Fanzine im Jahr 1983 hat es sich schnell zu einem großen Metal-Magazin ausgewachsen – und trotzt den Herausforderungen der Jahrzehnte.

Wir haben in der Digitalen Sonntagszeitung mit Rock-Hard-Herausgeber Holger Stratmann gesprochen über den Rock von damals, von heute – und wo die Reise hingeht… 230457322

Herausgeber Holger Stratmann mit der Jubiläumsausgabe des Magazins Rock Hard. Die Zeitschrift zählt zu den bekanntesten Musikmagazinen in Europa und erreicht eine Printauflage von 40000 Ausgaben. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Außerdem berichten wir darüber, wie die Corona-Pandemie den Sportvereinen in NRW zu schaffen macht. Viele Klubs verzeichnen bereits zahlreiche Abmeldungen, oft ist die Lage für sie existenzbedrohend.

BVB und Schalke aktuell

Dazu alles über die Spiele der Borussen aus Dortmund gegen den SC Freiburg und der Schalker mit neuem Trainer gegen die Bullen aus Leipzig.

