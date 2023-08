Comeback der Neunziger: Hilfe, die Tochter ist Eurodance-Fan

Die Tochter unseres Autor weiß bereits am Ta vor ihrer Einschulung, was sie später werden will. Was das mit Barbie zu tun hat, steht diese Woche in der Familienbande. (Archivfoto)

Essen. Am Tag vor der Einschulung gab die Tochter unseres Autors bekannt: „Ich will Sängerin werden.“ An ihr Vorbild hätte er im Traum nicht gedacht.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Mädchen sind schneller, wenn es darum geht, erwachsen zu werden – das ist allgemein bekannt. Trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass unsere fünfjährige Tochter schon einen Tag vor ihrer Einschulung sagt: „Ich habe keinen Bock mehr als Kind. Ich will Sängerin werden. Jetzt.“ Dass es Lene Nystrøm, die Front-Sängerin der „Barbie Girl“-Band Aqua sein wird, die diesen Wunsch in ihr wecken wird: Das hätte ich jedoch noch weniger erwartet.

Klar, modemäßig sind die Neunziger längst wieder da. Aber ich hätte gewettet, dass ein Popstar der heutigen Generation Melias erstes Anhimmlungsobjekt werden würde. Andererseits: Bei mir gab es auch einen Cordhose tragenden Schulkollegen, der überall seine Loyalität zu Abba kundtat – was ja fast so ist, wie heute Euro-Dance aus den Neunzigern abzufeiern. Nur war das erst in der fünften Klasse, nicht vor der Einschulung. Ich sage ja, Jungs sind Schildkröten.

Die Coverversion von „Barbie Girl“

Zu Aqua kam Melia übrigens über eine Coverversion von „Barbie Girl“ auf einem Kinderlieder-Album. Ich zeigte ihr das Original. Und sie wurde zum Fan. Seitdem läuft „Aquarium“, das erste Aqua-Album, bei uns im Stream auf Repeat. Und ich, der „Barbie Girl“ vor zwei Monaten noch zu den nervigsten Liedern aller Zeiten zählte, erkenne mittlerweile die geniale Schlichtheit von Nystrøm und ihren Bandkollegen an. Selbstverständlich bin ich textsicher.

Aber Streams sind zu modern; Aqua muss man auf CD hören. Passenderweise war ich noch auf der Suche nach einer besonderen Sache für die Schultüte. Also telefonierte ich diverse Plattenläden ab, um dort nach „Aquarium“ zu fragen. In Duisburg hatten sie tatsächlich noch eine. Also raste ich am Abend vor der Einschulung in die Nachbarstadt und sicherte mir die Platte. Als sie Melia am nächsten Tag aus der Tüte holte, strahlte sie über beide Backen – um sich anschließend wie ein „Barbie Girl“ schminken zu wollen. Was haben wir nur angerichtet.

