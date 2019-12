Cider, Eggnog & Co. : Unsere Getränke-Tipps für den Advent

Der schönste Händewärmer im Winter ist nicht etwa der Handschuh oder der Kamin. Es ist die heiße Tasse, aus der es mächtig dampft und duftet. Nach Zimt und Nelken, nach Wein, Orangenschale, Likör oder Ingwer. Je nach Gusto und je nachdem, was auf den Weihnachtsmärkten so in die Becher gefüllt wird: Punsch, Glühwein, Eggnog oder heißer Orangensaft.

Seit einiger Zeit auch immer öfter ein echter Klassiker: die Feuerzangenbowle. „Ein Teufelszeug, kann ich Ihnen sagen! Geht scheußlich aufs Gemüt. Und macht einen herrlichen Kater!“ Dieses Zitat aus dem gleichnamigen Kultfilm mit Heinz Rühmann von 1944 trifft den Charakter des Punsches auf Rotweinbasis schon ziemlich gut.

Auf dem Hattinger Weihnachtsmarkt jedenfalls zählt die Bude von Birgit Sturm zu den Höhepunkten. Seit 13 Jahren verkauft sie hier ihre Feuerzangenbowle, deren Rezept sie lange ausgetüftelt hat. „Die Basis ist ein vollmundiger italienischer Rotwein, den ich mit Bio-Orangenschale, Sternanis, Nelken und einem Schuss Orangensaft verfeinere“, erklärt sie. Das Highlight kommt zum Schluss: der zwei Kilo schwere Zuckerhut, den sie mit Rum beträufelt und anzündet.

Früher wurden, wie der Name schon verrät, Feuerzangen verwendet, um den Zucker über dem Punsch karamellisieren zu lassen. Eine solche Feuerzange war etwa dafür da, eine Kohle aus dem Ofen zu nehmen und sich die Zigarre anzuzünden. Heute werden extra angefertigte Zuckerzangen verwendet, längliche Scheiben aus Edelstahl mit einer Öffnung in der Mitte, durch die der flüssige Zucker in den Kessel tropfen kann.

Punsch mit Punch

Variiert wird mit den Zuckerzangen ein Getränk, das seinen Ursprung in Indien hat: Punsch. Der Name geht auf das Sanskrit-Wort für fünf zurück – „pancha“: Denn aus genau fünf Zutaten besteht das heiße Mischgetränk, aus Arrak, Zucker, Zitrone, Tee und Gewürzen.

Englische Seefahrer brachten den „Punch“ vermutlich im 18. Jahrhundert nach Europa und ersetzten den Arrak durch karibischen Rum. In der alten Welt fand das würzige Getränk mit den fruchtigen Zitrusnoten schnell Fans, so soll es das Lieblingsgetränk von Wolfgang Amadeus Mozart gewesen sein.

Schaumiges Getränk auf Eierbasis

Ebenso traditionell ist der Eierpunsch oder -flip, zu dem die Amerikaner Eggnog sagen, die Franzosen Lait de poule (zu Deutsch: Hühnermilch) und die Mexikaner Rompope. Ursprünglich stammt er aus England, wo er mit Ale zubereitet wurde; erst später besann man sich auf Rum oder Whisky und ersetzte damit das starke, fruchtige Bier. Egal, welches Getränk im Becher duftet: Legen Sie die Handschuhe beiseite und stoßen Sie an – auf die himmlischste Zeit des Jahres.

Klassische Weihnachtsgetränke:

Punsch: Die traditionellen Zutaten dieses ursprünglich aus Indien stammenden Getränks sind Arrak (Zuckerrohrschnaps), Zucker, Zitrone und Tee oder Wasser mit Gewürzen. Heute wird statt Arrak meist Rum verwendet. Beliebte alkoholfreie Variante: Apfelpunsch aus Apfelsaft, Nelken, Zimt, Orange, Ingwer und Rosinen.

Grog: Der britische Admiral Edward Vernon soll Anfang des 18. Jahrhunderts den Trunk erfunden haben, als er die täglichen Rumrationen für seine Leute mit Wasser verdünnen ließ. Für den Klassiker werden 2/3 heißes Wasser, 1/3 Rum und Zucker nach Belieben gemischt.

Glühwein: Basiszutaten für klassischen Glühwein sind Rotwein und Gewürze wie Zimt, Nelken und Zitrone. Zusätzlich kann das Getränk mit Anis, Muskat, Kardamom, Piment und Orange aromatisiert werden. Bitte immer daran denken: Glühwein nur erhitzen und niemals kochen!

Feuerzangenbowle: Sie besteht aus Rotwein, Zimt, Nelken, Zitronen- und Orangenschalen sowie einem Schuss Rum. Wichtigster Bestandteil ist allerdings der Zuckerhut, der mit Rum übergossen und erhitzt wird. Der Zucker verflüssigt sich dann und tropft langsam in den Rotwein.

>>> Tipps für Veganer:

Im veganen Rezept sorgen neben Cashewkernen auch pflanzliche Milchvariationen für Geschmack. Die Auswahl ist groß. Je nach Gusto können Soja-, Mandel-, Cashew-, Hafer- oder Kokosmilch genommen werden. Wem die Entscheidung nicht ganz so leicht fällt, der kann auch zwei Milchsorten mischen. Mandel- und Kokosmilch ergänzen das nussig-milde Aroma der Cashewkerne.

Der vegane Eierpunsch erfordert eine längere Vorbereitungszeit, da die Cashewkerne über Nacht in Wasser eingeweicht werden sollten. Nach der Zeit im Wasserbad abgießen und gemeinsam mit der gewünschten Milch und verschiedenen Gewürzen im Mixer pürieren. Für das gewisse Etwas sorgt eine halbe Vanilleschote.

Anschließend den Rum unterrühren und je nach Belieben bei mittlerer Hitze erwärmen. Der vegane Eierpunsch sollte am besten frisch aus dem Topf genossen werden. Allerdings hält er sich auch zwei bis drei Tage im Kühlschrank. Übrigens: Eggnog muss nicht warm in der Tasse serviert werden – der Cocktail schmeckt auch mit Eiswürfeln herrlich cremig.