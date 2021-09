Am Sonntag: Der Anschlag, die Freiheit und das große Drama

Einblick ins Eishockey-Museum in Hemer, das einzige in Deutschland – pünktlich zum Start der neuen Saison. Nur ein cooles Thema in der neuen Sonntagszeitung…

Ein ganz besonderes Happy End, eigenwillige Frauen und niederländische Perlen. Das und vieles mehr ist unser Sonntagsprogramm – nur im E-Paper.

Mein Held von Ground Zero: Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 war er bei den Rettungsarbeiten am World Trade Center im Einsatz, sie berichtete über sein Schicksal. Heute sind der New Yorker Feuerwehrmann Robert und die deutsche Journalistin Annette seit mehr als 15 Jahren verheiratet und zweifache Eltern. Unser Bericht aus ganz persönlicher Perspektive beschreibt, welche Rolle die Anschläge und ihre Folgen auch heute noch im Leben des Paars spielen – die Titelgeschichte in der digitalen Sonntagsausgabe, dem E-Paper Ihrer Tageszeitung.

Die Freiheit nehm’ ich mir: Frauen und FDP? Das passt doch gar nicht. Das gilt nicht für Anna Neumann aus Hattingen. Die 26-jährige Studentin ist so frei und tritt bei der Bundestagswahl für die Liberalen an. Bei den Wählern setzt sie auf ihre Psychologie des Überzeugens. Erste Wahlerfolge geben ihr recht. Wir haben sie auf ihrer Wahlkampftour begleitet.

Die Welt ist eine Scheibe: In Deutschlands einzigem Eishockey-Museum im sauerländischen Hemer dreht sich alles um das Spiel mit dem schwarzen Puck. Eishockey-Enthusiasten pflegen mit ihrem ehrenamtlichen Engagement die sehenswerte Schau. Mehr als tausend Ausstellungsstücke haben sie schon zusammengetragen. Lesen Sie bei uns: „puck – das Eishockeymuseum“ im (Body-)Check.

Ein Ball gegen das Vergessen: Ein Duisburger Start-up hat einen Ball entwickelt, der die Lebensqualität von Demenzkranken verbessern kann. „icho“, so sein Name, spielt Musik oder liest Geschichten vor, wechselt dabei die Farbe oder vibriert. Das soll beruhigen, ablenken, Erinnerungen wachhalten. Wir stellen „icho“ und seine Entwickler vor. Eine runde Sache.

Aus der Rolle gefallen: Die Schauspielerin Anne Rietmeijer vom Schauspielhaus Bochum sorgt für Furore. Nicht umsonst wurde sie gerade zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres gekürt. Die 27-jährige Niederländerin geht dabei gern neue Wege – und schreibt ihren Rollen auch schon mal eigene – und eigenwillige – Texte auf den Leib. So wie der „Solveig“ in Hendrik Ibsens Drama Peer Gynt. Lesen Sie unser Porträt einer selbstbewussten Künstlerin.

Nach der Schule ist vor der Schule: Wer es sich in Südkorea finanziell so gerade leisten kann, der schickt seine Kinder zusätzlich zum regulären Unterricht zur Nachhilfe. Die Schülerinnen und Schüler sollen damit fitgemacht werden für den Besuch einer Elite-Uni. Zehntausende private Institute tummeln sich auf dem Markt. Die Regierung in Seoul versucht für mehr Fairness bei der Bildung zu sorgen – ohne Erfolg. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des großen Geschäfts mit der Nachhilfe.

Klein, wendig, schick, flexibel: Der VW Polo bediente vor 40 Jahren wie kein anderer Kleinwagen das 80er-Jahre-Gefühl. Die zweite Generation rollte ab 1981 als kastig-kantiger Cityflitzer, als Coupé oder auch als Limousine mit Stufenheck vom Band. Die Autofahrer waren begeistert und machten den kleinen Wolfsburger zum Verkaufsschlager. Lesen Sie bei uns, warum es für den Cityflitzer trotzdem nicht ganz zur „Generation Polo“ reicht.

Viel mehr als Strand und Wellen: Kleine Städte in Holland, fernab vom Meer, haben oft einen besonderen Reiz: schmale Kopfsteinpflaster-Gassen, pittoreske Fassaden, gemütliche Lokale. Beste Beispiele dafür sind Zutphen, Zwolle und Deventer, die mehr verdienen als einen Zwischenstopp auf dem Weg zur See. Lesen Sie unseren Reisetipp über die drei Perlen im Osten der Niederlande.

Ein riesiges Teleskop soll tief ins All fliegen: Das nach James Webb benannte Instrument kostet 10 Milliarden Dollar. Es könnte Dinge sehen, von denen wir nicht mal etwas ahnen.

Bei jedem Wind und Wetter: So arbeitet ein Meteorologe. Scheint die Sonne beim geplanten Grillfest? Wie stark wird es in der Region regnen? Wetterforscher sorgen dafür, dass wir Antworten auf diese Fragen haben.

Ein Stoff für viele Fälle: Sheabutter stammt aus Afrika. Sie dient nicht nur als Lebensmittel, sondern kommt auch bei der Haut- und Haarpflege oder gegen Allergien zum Einsatz. Außerdem auf unserer Gesundheitsseite das Wissensquiz: Wie viel Magnesium steckt in der Schokolade?

„Ja, ich war tot. Hier bin ich wieder“: Schauspielerin Christina Hecke erlebte nach einem schweren Autounfall eine Nahtoderfahrung.

Dazu auf sieben Seiten Sport: Alles rund um die Qualifikationsspiele zur Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, aktuelle Berichte von den US-Open im Tennis, der dritten Fußball-Bundesliga und von den Paralympics in Tokio und vieles mehr.

Die digitale Sonntagsausgabe, das E-Paper Ihrer Tageszeitung, am Sonntag – jetzt kostenlos und vor allem unverbindlich, sprich: ohne kündigen, für zwei Monate (acht Ausgaben) bestellen. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende