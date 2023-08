10.000 Euro für Hochzeit: Wie Dortmunder Paar gespart hat

Dortmund. Anna und Dennis haben 10.000 Euro für ihre Hochzeit bezahlt. Gespart haben sie vor allem an einem Punkt. Die Kosten im Überblick.

Mit dem August endet im Ruhrgebiet auch die Hochzeitssaison 2023. Alleine am Strand oder mit 150 Gästen? Mit Buffet im eigenen Garten oder à la carte im großen Saal? Mit DJ oder lieber mit Playlist? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Hochzeiten zu feiern – und je nach Entscheidung wir die Feier teurer oder günstiger. Fünf Paare aus dem Ruhrgebiet haben uns verraten, wie viel Geld sie für ihre Hochzeiten ausgegeben haben. Lesen Sie hier, wie Anna, Altenpflegerin (32) und Dennis, KFZ-Mechatroniker (34) aus Dortmund bei ihrer Feier gespart haben:

Anna: „Wir haben für unsere Feier rund 10.000 Euro bezahlt. Geheiratet haben wir standesamtlich in Bochum, danach haben wir mit 63 Gästen im Hopfen und Malz in Lütgendortmund gefeiert. Am teuersten war die Location selbst mit etwas über 7000 Euro. Aber hier war das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich super, wie ich finde: Es gab ein riesiges Buffet und eine unschlagbare Getränke-Flat. Mit im Preis inbegriffen war auch die Blumendeko für die Tische. Während der Feier hat ein DJ acht Stunden lang gespielt, seine Gage lag bei 1000 Euro. Richtig gespart haben wir bei unseren Outfits: Wir haben jeweils nur 500 Euro gezahlt. Ich habe mit meinem Brautkleid einfach einen Schnapper gemacht! Gar nichts bezahlt haben wir für unseren Fotografen. Ein Freund von mir macht zum Glück hobbymäßig übertrieben gute Fotos. Eine Wedding-Plannerin brauchten wir nicht. Sobald mein Mann das Datum ausgesucht und organisiert hatte, war ich total in meinem Element und habe zusammen mit meiner Trauzeugin und meiner Brautjungfer alles vorbereitet. Zum Glück kann ich sagen, dass wir im Nachhinein nichts anders machen würden. Alles war genauso, wie wir es uns vorgestellt haben.“

