E-Mobilität Wollen Tesla und Co. im Osten nur Subventionen abgreifen?

Berlin. Batterie- und Elektroauto-Hersteller zieht es nach Ostdeutschland. Geben hohe Subventionen den Ausschlag bei der Standortwahl?

Der alte und neue Wirtschaftsminister Brandenburgs Jörg Steinbach kann die Kette guter Nachrichten noch nicht recht fassen. „Das sind Brandenburger Festwochen“, stellt er fest, als nur wenige Tage nach Tesla nun auch der Batteriehersteller Microvast den Bau einer Fabrik ankündigte. Kleinklein ist des Ministers Sache nicht. „Wir sind am Beginn einer ganz großen Entwicklung“, glaubt der Sozialdemokrat. Rund um erneuerbare Energien will sich das Land die Nummer eins in Deutschland werden.