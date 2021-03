NRW-Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart (FDP) ärgert sich über Versäumnisse und nicht gehaltene Versprechungen aus der Bundesregierung. Bei der Kontaktdatenverfolgung wolle NRW jetzt selbst etwas auf die Beine stellen - das soll auch dem Tourismus im Land schnell helfen. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir bei Ferienwohnungen und Hotels zu Öffnungen in den Osterferien kommen könnten.“ Immerhin: Am Montag gab es noch einmal Gespräche in der Landesregierung mit dem Ergebnis, dass es kurzfristig doch noch Skiliftbetrieb in NRW geben darf.