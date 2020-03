Das Corona-Virus trifft die Unternehmen hart, und zwar auch in Südwestfalen. „Die Corona-Folgen sind mit Wucht in der regionalen Wirtschaft angekommen“, sagt Klaus Gräbener, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Siegen. Noch schlimmer als in Industrie und Handel sieht es aber in Teilen des Hotel- und Gaststättengewerbes aus. Der durchschnittliche Umsatzausfall seit Februar liege bei rund 33 Prozent. Schon jetzt handelt es sich vermutlich um eine Schaden in dreistelliger Millionenhöhe.

Schlimmer als Bankenkrise

Nach einer Schnell-Umfrage des DEHOGA, an der sich knapp 1700 Unternehmer beteiligten, verzeichneten 82 Prozent der befragten Gastronomen, Hoteliers und Caterer Umsatzeinbußen. Bei 955 Gastronomen und Hoteliers, die ihre Ausfälle konkret bezifferten, entstand demnach ein Umsatzrückgang von rund 62 Millionen Euro. „Setzt man das ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Zehntausenden von gastgewerblichen Betrieben in NRW, wird mir angst und bange. Wir sind mit einer Situation konfrontiert, wie wir sie noch nicht erlebt haben, auch nicht 2008/2009 nach der Bankenkrise. Es ist schlicht verheerend - für die gesamte Branche“, stellt Bernd Niemeier, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Nordrhein-Westfalen, fest.

Wirtschaft Börsen im Minus Die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen sorgten derweil weiter für sinkende Aktienkurse. An der Frankfurter Börse gab der Deutsche Aktienindex (Dax) um mehr als drei Prozent nach und lag am frühen Nachmittag bei 11.541,62 Punkten. In Paris sank das Börsenbarometer zwischenzeitlich um mehr als vier Prozent. Auch in London, Mailand und Madrid betrugen die Verluste jeweils mehr als drei Prozent. In Asien hatten die Börsen ebenfalls im Minus geschlossen.

Dabei scheint die Tourismusregion Sauerland bislang noch glimpflich davongekommen zu sein. „Die Unternehmen berichten hier nur von vereinzelten Absagen“, weiß Thomas Weber, Chef von Sauerland-Tourismus, zu berichten. Mehrheitlich seien Absagen bisher eher auf das schlechte Wetter zurückzuführen. Ältere Gäste hätten aber tatsächlich auch wegen der Sorge, eventuell länger in einem Hotel in Quarantäne bleiben zu müssen, ihre Buchungen zurückgezogen.

Stornierungen haben auch Tagungshotels zu verzeichnen, wie beispielsweise das Landhotel Nordhelle in Meinerzhagen-Valbert. „Ungefähr seit zehn Tagen bekommen wir vermehrt Absagen“, sagt Nicoletta Frey vom Landhotel. In den vergangenen Jahren hatte man auch von Messen in Köln profitiert. „Die Absage der Fitness-Messe FIBO (2. bis 5. April) wirkt sich auch für uns aus. Insgesamt haben wir weniger zu tun“, sagt Frey.

Messeabsagen wiegen schwer

In Köln und Düsseldorf selbst ist die Situation bereits sehr angespannt. In den vergangenen Wochen hat es Messeabsagen oder Terminverschiebungen gehagelt. „Der Geschäftsreiseverkehr ist fast vollständig zum Erliegen gekommen“, sagt Thorsten Hellweg, Sprecher des Branchenverbands DEHOGA in NRW. Mittlerweile macht sich das Virus aber nicht mehr nur in den Metropolen mächtig bemerkbar, sondern auch auf dem Land. „Von einem Glutnest mit dem Kreis Heinsberg und den Messestädten, ist es zu einem Flächenbrand geworden“, sagt Hellwig.

In der Industrie sei die Befürchtung groß, dass die Infektionswelle in Deutschland erst am Anfang stehe, heißt es vonseiten der IHK Siegen. Ähnliche Sorgen haben die Betriebe im Hochsauerland und der Region Hellweg, wo über 50 Prozent der Unternehmen mit einem wirtschaftlichen Schaden durch Corona rechnen. „Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter unserer Unternehmen sind in großer Sorge über die weiteren Entwicklungen“, sagt IHK-Präsident Andreas Rother. , warnt Rother.

Im Märkischen Kreis sind die Unternehmer laut Umfrage nicht so sehr betroffen wie in den Nachbarregionen. Nur rund 13 Prozent seien von der Virus-Problematik aktuell beeinträchtigt. Allerdings befürchten auch hier zwei Drittel aller Befragten, Umsatzeinbußen in den kommenden Wochen.