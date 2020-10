Zwei NRW-Innovationspreise gehen ins Ruhrgebiet

Essen. NRW-Nachwuchs-Innovationspreis geht an Bochumer Physikerin Anna Grünebohm, der Ehrenpreis an den Dortmunder Logistik-Forscher Michael ten Hompel.

Mehrere Innovationspreise des Landes gehen in diesem Jahr ins Ruhrgebiet: Wirtschafts- und Innovationsminister Andreas Pinkwart (FDP) verlieh am Montag in Düsseldorf den Ehrenpreis an Michael ten Hompel, den Initiator des Europäischen Blockchain-Instituts in Dortmund. Den mit 50.000 Euro dotierten Nachwuchspreis erhielt die in Duisburg lebende und in Bochum forschende Physikerin Anna Grünebohm.

Die 36-Jährige betreibt Grundlagenforschung für neue Materialien, die etwa in Kühlschränken, Kameras, Computern oder auch in der Bio- und Medizintechnik eingesetzt werden können. Ziel ist es, umwelt- und klimaschädliche Stoffe wie etwa das Kühlmittel in Kühlschränken oder Blei in Kameras zu ersetzen. Grünebohm simuliert dafür die Eigenschaften neuer Materialien am Computer. Die Entwicklung dieser Werkstoffe könnte Kühl- und Energietechniken deutlich effizienter und klimafreundlicher machen.

Spaß an der Grundlagenforschung

Dass andere ihre Erkenntnisse umsetzen und am Ende die innovativen Geräte entwickeln und präsentieren, stört Grünebohm dabei überhaupt nicht: „Das macht Riesen-Spaß, die Grundlagenforschung bietet viel mehr Freiheiten, ich kann kreativ sein, alles mögliche simulieren und ausprobieren. Im Labor geht das nicht mehr, da kann man nicht mal eben ein Atom ersetzen“, sagte sie unserer Zeitung. Und ermuntert jeden Studienanfänger, die ersten harten Semester durchzuhalten. Grünebohm arbeitet als Junior-Professorin am Interdisziplinären Institut ICAMS der Ruhr-Universität Bochum.

Der undotierte Ehrenpreis geht nach Dortmund an Michael ten Hompel, den Gründer des Europäischen Blockchain-Instituts. Er sei „ein einzigartiger Innovator der modernen Logistik und Wegbereiter der Industrie 4.0“, sagte Minister Pinkwart. Das von ihm initiierte und vom Land unterstützte Institut sei ein Schlüssel zur innovativen Weiterentwicklung des Sektors und stärke den Logistikstandort Nordrhein-Westfalen und Deutschland.

Logistik-Vordenker aus Dortmund

Michael ten Hompel ist Inhaber des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen an der TU Dortmund und Leiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik. „Wir können ruhig ein bisschen stolz darauf sein, dass Prof. ten Hompel von Dortmund aus mit seiner Energie, Schaffenskraft und Kreativität einen Beitrag zur Erneuerung von Wirtschaft und Gesellschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen leistet“, sagte Pinkwart.

Mit dem Innovationspreis NRW zeichnet die Landesregierung seit 2008 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die mit herausragender Forschung Antworten auf die großen Herausforderungen der Zeit geben. Pinkwart sieht das Land weit vorn: „Nordrhein-Westfalen ist auf bestem Weg, zum führenden Innovationsstandort in Deutschland zu werden. Das zeigen die herausragenden Forschungsleistungen und Anwendungen, die wir mit dem Innovationspreis des Landes auszeichnen.“