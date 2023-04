Viessmann erwägt offenbar Verkauf des Wärmepumpengeschäfts

Das nordhessische Unternehmen Viessmann erzielt 2022 einen Rekordumsatz in Höhe von rund 4 Milliarden Euro und wuchs bei der Belegschaft auf 14.500 Mitarbeiter. Im Bild das Werk in Allendorf/Eder, wo vor allem Wärmepumpen produziert werden. Laut Medienberichten soll diese kurz vor dem Verkauf an einen US-Konzern stehen.