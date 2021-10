Stellenabbau Uniper: Job-Angst – 600 Stellen in Gelsenkirchen in Gefahr

Gelsenkirchen. Job-Drama für bis zu 600 Uniper-Beschäftigte in Gelsenkirchen. Ihre Stellen sind in Gefahr. Gewerkschaften reagieren „fassungslos und bestürzt“.

Die Gerüchte verdichteten sich in der vergangenen Woche. Die Job-Sorgen an den Uniper-Standorten in Gelsenkirchen-Hassel wuchsen. Donnerstag wurde den Belegschaften schmerzlich klar, dass ihre Ängste berechtigt waren: An den Gelsenkirchener Technologiestandorten, der Anlagenservice GmbH an der Bergmannsglückstraße 41-43 und Uniper Technologies am Standort Alexander-von-Humboldt-Straße, wird es massive Veränderungen geben. 600 Stellen sind in Summe bedroht, schätzt die Industriegewerkschaft IGBCE in einer ersten Stellungnahme

Uniper plant in Gelsenkirchen massiven Stellenabbau

„Fassungslos, mit großer Bestürzung und Besorgnis haben wir die Nachricht erhalten, dass der Vorstand der Uniper SE einen massiven Stellenabbau bei den Engineeringgesellschaften Uniper Anlagenservice und Uniper Technologies plant“, so Gewerkschaftssekretärin Nadine Bloemers. In einer Belegschaftsversammlung am Donnerstag habe der Vorstand seine Pläne auf den Tisch gelegt. Danach sei der Ausgangspunkt für diesen Entschluss eine Bewertung der Engineeringgesellschaften, deren Ergebnisse bereits seit März 2021 vorgelegen haben sollen. „Für uns stellt sich die Frage, ob die Ergebnisse bewusst verheimlicht wurden?“ so Nadine Bloemers, Konzernbetreuerin der Uniper SE seitens der IGBCE. Die Gewerkschafterin spricht wie ihr Verdi-Kollege Florian Böhme von einem Vertrauensbruch seitens des Unternehmens, mit dem umfangreiche sozialpartnerschaftliche Vereinbarungen bestünden.

Strategisch ist der Schritt für die Gewerkschaften nicht nachvollziehbar

Allein am Standort Gelsenkirchen hat die Uniper Anlagenservice GmbH 420 Beschäftigte, noch einmal 336 Mitarbeitende hat die Uniper Technologies GmbH. Von dem Arbeitsplatzabbau seien allein in Gelsenkirchen weit mehr als 600 Arbeitsplätze direkt betroffen, so die Gewerkschafterin. Darüber hinaus sind weitere zahlreiche Jobs in den Auslandsgesellschaften und in den Zulieferbereichen betroffen. „Die Nachricht, dass die Uniper SE als Arbeitgeber einen Kahlschlag vorbereitet, ohne mit den Betriebsräten und den Gewerkschaften vorher mögliche Zukunftsaufstellungen durchzuspielen, ist nicht nur für die Mitbestimmung, sondern auch für die betroffenen Beschäftigten ein Schlag ins Gesicht. Von einem sozialpartnerschaftlichen Miteinander sind wir derzeit weit entfernt“, so Nadine Bloemers.

Strategisch ist der Schritt für beide Gewerkschaften nicht nachvollziehbar. Verdi und die IGBCE halten ihn für falsch. Die Uniper Anlagenservice GmbH sei ein verlässlicher und kompetenter Partner für alle Themen der Instandhaltung und Wartung der Anlagen im Uniper-Konzern und „hat insbesondere für die Verfügbarkeit und damit für die Versorgungssicherheit eine Schlüsselfunktion“, so Bloeme.

Weitere Berichterstattung folgt.

