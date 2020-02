Turbulenzen an der Spitze der Software-Schmiede Easy

Die Easy Software AG in Mülheim gehört zu den führenden Entwicklern von Lösungen, die das papierlose Büro ermöglichen. Das Unternehmen mit knapp 400 Beschäftigten ist zuletzt rasant gewachsen. In einer nächtlichen Sitzung beschloss der Aufsichtsrat jetzt, den Chefaufseher Oliver Krautscheid in den Vorstand zu entsenden. Nach Informationen unserer Redaktion soll der bisherige Vorstandsvorsitzende Dieter Weißhaar, der erst Mitte 2018 zu Easy gekommen war, bis auf weiteres beurlaubt worden sein. Weder das börsennotierte Unternehmen noch Krautscheid waren für eine Stellungnahme zu erreichen.

In einer Ad-hoc-Mitteilung wird Stefan ten Doornkaat, stellvertretender Aufsichtsratschef, mit den Worten zitiert: „Die Verantwortung für Easy Software muss auf mehreren Schultern ruhen. Stetiges und nicht zuletzt ertragsstarkes Wachstum ist das Ergebnis eines starken Teams. Oliver Krautscheid steht für Finanzexpertise, absolute Integrität und die Fähigkeit, ein solches Team zu formen.“

Der bisherige Vorstandschef Weißhaar wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Stattdessen kommt Krautscheid, der als 52-jähriger Finanzexperte bezeichnet wird, selbst zu Wort: „Nicht zuletzt wird es darum gehen, Kundenfokus und Mitarbeiterzufriedenheit mit einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmenskultur zu vereinbaren“, kündigt er an.

Auf der Easy-Website wird Krautscheid als „Multi-Aufsichtsrat, Finanzexperte und Beteiligungsmanager“ tituliert. Im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz die Berliner Krebsforschungsfirma Mologen zum „schlimmsten Kapitalvernichter der Deutschen Börse“ erklärt. Krautscheid, der früher für Unternehmensberatungen wie McKinsey und KPMG arbeitete, leitet seit 2014 den Mologen-Aufsichtsrat. Am 1. Februar wurde das Insolvenzverfahren für Mologen eröffnet.