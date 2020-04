Dr.-Ing. Hans-Toni Junius ist Familienunternehmer. Der Hagener leitet das 1829 gegründete Unternehmen C.D. Wälzholz als Geschäftsführender Gesellschafter in sechster Generation. CDW ist Technologieführer für Bandstahlprodukte, die u.a. in der Automobilindustrie verwendet werden. Seit März 2015 ist Dr. Junius Vorsitzender des Mittelstandsausschusses des BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) und des BDA (Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände) und in dieser Position Nachfolger von Arndt G. Kirchhoff (Kirchhoff Automotive).