Sauerländer Unternehmen PCE: Vermessung der Welt rückt näher

Pierre Kuhn, technischer Mitarbeiter bei PCE, hat eine nachgewiesen ruhige Hand am Vibrationsmessgerät. Mehr als 600 verschiedene PCE-Prüfgeräte werden in Meschede-Freienohl entwickelt und produziert. In Corona-Hochzeiten waren CO2-Anzeiger stark gefragt. Auch von der Energiewende profitiert das mittelständische Unternehmen.