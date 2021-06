Ruhrsummit: Zwei Tage lang dreht sich alles um Start-ups

Bochum. Live und im Netz trifft sich die NRW-Gründerszene zum sechsten Ruhrsummit. Es gibt Reden, Tipps, Videos und einen WAZ-Podcast live auf der Bühne.

Die Organisatoren des Ruhrsummit haben Weitsicht bewiesen. Dank gesunkener Corona-Ansteckungsraten kann der renommierte Gründer-Kongress am Dienstag und Mittwoch (29. und 30. Juni) virtuell und mit bis zu 250 Teilnehmern auf dem Außengelände der Jahrhunderthalle in Bochum stattfinden. Und auch das EM-Achtelfinalspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist eingepreist. Zum Anstoß um 18 Uhr am Dienstag ist das offizielle Kongressprogramm laut Plan weitgehend durch.

Dem Team des Essener Ruhrhub ist es zum sechsten Mal gelungen, namhafte Redner für den Ruhrsummit zu gewinnen. Gleich zum Auftakt um 9.15 Uhr am Dienstag stellt Jan Lingenbrinck vom Handelsriesen Edeka die Innovationspotenziale vor, die in Lebensmitteln stecken, vor. Klaus Schmäing von der Fastfood-Kette Burger King berichtet im Anschluss von den neuesten Trends in der Gastronomie, von denen Start-ups profitieren können sollen.

Edeka, Burger King, Facebook & Co. beim Gründer-Kongress

Um 15.40 Uhr gibt Claudia Studtmann vom Sozialen Netzwerk Facebook Einblicke in die Einkaufserlebnisse der Zukunft. Der erste Ruhrsummit-Tag endet um 18.45 Uhr mit der Fuck-up-Night Ruhrgebiet, bei der sich gemeinhin gescheiterte Gründer untereinander ausscheiden.

Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und smarter Lösungen. Den Reigen der Vorträge wird NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) um 9.15 Uhr eröffnen. Sein Thema: smarte Städte. Um 11.45 berichtet Carl Philipp Niermann von Briloro – Meine Brille, wie der Verkauf im Laden und im Onlineshop miteinander verknüpft werden können. Drumherum gibt es an beiden Tagen Tischgespräche und Gelegenheit für potenzielle Gründer, mit Experten ins Gespräch zu kommen.

Metro-Innovationschef Fabio Ziemßen beim WAZ-Podcast

Als Medienpartnerin ist auch die Funke Mediengruppe auf dem Ruhrsummit präsent. Alle Kongressteilnehmer erhalten ein Flipping Book mit WAZ-Berichten über Start-ups, Kapitalgeber und nützlichen Tipps für den Weg in die Selbstständigkeit.

WAZ-Wirtschaftschef Stefan Schulte zeichnet am Dienstag um 13.30 Uhr live einen Podcast aus unserer Reihe „Die Wirtschaftsreporter“ auf. Sein Gast: Fabio Ziemßen, Geschäftsführer von NX-Food. Die Innovationseinheit des Düsseldorfer Großhändlers Metro stöbert weltweit Trends in der Ernährung auf, die sich auch in der deutschen Gastronomie niederschlagen werden. Aktuell dreht sich alles um vegane Speisen. Der Podcast kann live auf der Ruhrsummit-Plattform und ab Freitag auf WAZ.de abgerufen werden.

Ein Team von Funke Medien NRW wird an der Jahrhunderthalle unterwegs sein, um Kurzvideos mit Kongressteilnehmern zu drehen. Ihre „Fünf Fragen“ haben sie vorab auch Daniel Marx, dem Mitgründer des Dortmunder Start-ups Urlaubsguru, gestellt. Darin erzählt er, worauf es beim Gründen wirklich ankommt. Die Videos sind in der Funke-Greenbox vor Ort in Bochum zu sehen und abrufbar auf der Plattform des Ruhrsummit sowie auf WAZ.de.

Für die virtuelle Teilnahme am Ruhrsummit können sich Interessierte noch jederzeit registrieren: ruhrSUMMIT 2021

