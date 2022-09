NRW-Strompreis-Überblick: Hier ist der Strom am günstigsten

Essen. Ein Online-Portal vergleicht die Strompreise in jeder Stadt. Wo ist der Strom in NRW am günstigsten? Wer muss am meisten zahlen? Die Übersicht.

Strom wird aufgrund der Energiekrise immer teurer.

Regional gibt es bei den Preisen aber große Unterschiede – das hat ein Online-Portal verglichen.

Wo ist der Strom in NRW am günstigsten? Wo müssen Menschen am meisten zahlen? Die Übersicht.

Wer in den kommenden Wochen und Monaten auf seine Stromabrechnung schaut, der wird sich über deutlich teurere Preise wundern. Nicht nur die Gaspreise schießen in die Höhe, auch beim Strom müssen Verbraucher künftig tiefer in die Tasche greifen.

Den günstigsten Strom gibt es in Bremen

In Nordrhein-Westfalen zahlen die Menschen durchschnittlich rund 1400 Euro Strom pro Jahr – das zeigt der Strompreis-Atlas des Online-Vergleichsportals „StromAuskunft“, das jedes Jahr deutschlandweit die Strompreise von Neuverträgen in den Städten erhebt. Den günstigsten Strom gibt es im Ländervergleich in Bremen (889 Euro pro Jahr) und im Saarland (1169 Euro). Grundlage für die Berechnung des Strompreis-Atlas ist ein Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden.

Strompreis: Große Unterschiede in den NRW-Städten

In den NRW-Städten gibt es regional große Unterschiede bei den Strompreisen. Am teuersten wird es in Duisburg: Hier werden pro Jahr durchschnittlich 2761 Euro beim lokalen Versorger fällig – das ist der Höchstwert in Deutschland. Nur vier weitere Gemeinden überschreiten bundesweit die 2000-Euro-Marke. Auch in Solingen (1989 Euro) und Dortmund (1561) wird es vergleichsweise teuer.

Es gibt aber auch noch günstigen Strom im Ruhrgebiet, zum Beispiel in Bochum: Hier werden durchschnittlich nur 1035 Euro jährlich fällig. In Hamm müssen Verbraucher 1150 Euro pro Jahr zahlen.

Strompreise in den NRW-Städten und Kreisen in der Übersicht

Angegeben sind die durchschnittlichen Preise pro Jahr beim lokalen Versorger (Stand 26. September):

Bochum: 1035 Euro

Bielefeld: 1045 Euro

Hamm: 1150 Euro

Steinfurt: 1228 Euro

Herne: 1236 Euro

Euskirchen: 1245 Euro

Münster: 1246 Euro

Lippe: 1249 Euro

Leverkusen: 1256 Euro

Düsseldorf: 1262 Euro

Mülheim: 1270 Euro

Siegen-Wittgenstein: 1270 Euro

Hochsauerlandkreis: 1270 Euro

Essen: 1270 Euro

Gütersloh: 1271 Euro

Köln: 1274 Euro

Rhein-Erft-Kreis: 1284 Euro

Paderborn: 1294 Euro

Gelsenkirchen: 1295 Euro

Bottrop: 1295 Euro

Minden-Lübbecke: 1296 Euro

Recklinghausen: 1310 Euro

Herford: 1313 Euro

Städteregion Aachen: 1323 Euro

Coesfeld: 1328 Euro

Soest: 1333 Euro

Wesel: 1352 Euro

Rheinisch-Bergischer Kreis: 1363 Euro

Mettmann: 1372 Euro

Ennepe-Ruhr-Kreis: 1373 Euro

Oberbergischer Kreis: 1388 Euro

Rhein-Sieg-Kreis: 1395 Euro

Unna: 1393 Euro

Kleve: 1400 Euro

Düren: 1402 Euro

Heinsberg: 1416 Euro

Wuppertal: 1425 Euro

Warendorf: 1433 Euro

Höxter: 1458 Euro

Bonn: 1472 Euro

Mönchengladbach: 1472 Euro

Viersen: 1476 Euro

Oberhausen: 1496 Euro

Rhein-Kreis Neuss: 1499 Euro

Remscheid: 1537 Euro

Borken: 1544 Euro

Krefeld: 1552 Euro

Dortmund: 1561 Euro

Hagen: 1536 Euro

Märkischer Kreis: 1470 Euro

Olpe: 1934 Euro

Solingen: 1989 Euro

Duisburg: 2761 Euro

