National Express: Auf Abellio-Strecken raus aus Notfahrplan

National Express will sich auch um den RRX bewerben.

Essen. Am Montag will National Express auch den RE 11 im Regeltakt fahren. Geschäftsführer Winter mit dem Start auf den Abellio-Strecken zufrieden.

Der Notfahrplan für die von Abellio im Januar aufgegebenen Bahnstrecken durchs Ruhrgebiet kann planmäßig am 28. Februar beendet werden, auch die zwischen Düsseldorf und Essen vorübergehend eingestellte RRX-Linie des RE 11 soll kommende Woche wieder im Regelverkehr fahren. Das versichert Marcel Winter, Geschäftsführer von National Express Rail, im jüngsten WAZ-Podcast „Die Wirtschaftsreporter“.

Die Deutschland-Tochter des britischen Verkehrsunternehmens hatte den RE 11 und den RE 1 nach der Abellio-Pleite von den Niederländern Anfang Februar übernommen. Bereits vorher fuhr National Express die übrigen RRX-Linien RE 4, 5 und 6, so dass nun alle fünf Strecken des Rhein-Ruhr-Express von der Privatbahn betrieben werden. „Die Betriebsaufnahme des RE 1 verlief reibungslos, nahezu perfekt“, sagte Geschäftsführer Winter im Podcast. Auf die Frage, ob er es schaffe, den Übergangsfahrplan am kommenden Montag ad acta zu legen, antwortete der Velberter: „Stand heute kann ich das mit einem klaren Ja beantworten.“

Ab 28. Februar zurück zum Regelfahrplan

Einen Strich durch diese Rechnung könne nur noch eine punktuelle Häufung von Corona-Infektionen in der Belegschaft machen, wovon er nicht ausgehe. Das sei in den vergangenen Wochen immer wieder mal ein Problem gewesen, das Kolleginnen und Kollegen mit Überstunden aufgefangen hätten. Auch sei der Betriebsübergang „herausfordernd“ gewesen, habe letztlich aber auch dank des konstruktiven und kooperativen Verhaltens von Abellio gut funktioniert.

Marcel Winter, Geschäftsführer der National Express Rail GmbH, hat die Abellio-Strecken durchs Ruhrgebiet übernommen und spricht im Podcast von einem guten Start. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Dennoch muss Bahnmanager Winter eine gewisse Personallücke schließen, denn von den Abellio-Lokführern sei jeder zehnte nicht mit zu National Express gekommen. „Diesen Schwund müssen wir mit externen Fachkräften und eigenem Personal auffangen“, sagt Winter. Das gelinge aber, weil sein Unternehmen vor der Übernahme der Abellio-Strecken „zum Glück einen leichten Personalüberhang“ gehabt habe, weil sehr wenige Mitarbeitende gekündigt hätten und gleichzeitig die Erfolgsquote bei den Ausbildungen sehr hoch gewesen sei.

„3500 Euro sind ein attraktives Gehalt“

Grundsätzlich gelte es aber für alle Bahnunternehmen in NRW, in den kommenden Jahren beim Personal zulegen zu müssen: „Wir müssen mehr werben und mehr ausbilden. Weil und das in NRW bisher gut gelungen ist, bin ich da aber sehr optimistisch.“ Auch dank der Gewerkschaften würden Lokführer inzwischen adäquat bezahlt, „durchschnittlich 3500 Euro im Monat sind ein interessantes Gehalt, das auch der hohen Verantwortung eines Treibwagenführers Rechnung trägt“, findet Winter.

N

ational Express hat bisher nur eine Notvergabe für die Abellio-Strecken erhalten, die bis Ende 2023 läuft. Geschäftsführer Winter will sich unbedingt an der im Sommer startenden Ausschreibung für die Zeit danach beteiligen: „Wir werden uns definitiv auf den RRX bewerben. Schließlich haben wir alles dafür getan, ihn ans Laufen zu bringen, also wollen wir ihn auch behalten.“

Verträge für RRX-Strecken müssen teurer werden

Die Verträge müssten aber attraktiver werden als die, mit denen Abellio in die Pleite rutschte. Vor allem dürften die vertraglichen Strafzahlungen, die auch bei Unwettern anfielen, so nicht bleiben. Die Bahnbetreiber seien stets für alles verantwortlich gewesen, sogar fürs Wetter. Winter vernimmt aber klare Signale, dass die Verkehrsträger „inzwischen sensibler vorgehen“. Auch geht er davon aus, dass in den neuen Verträgen „mehr Personalreserven einkalkuliert werden“, wodurch sie auch teurer werden müssten. „Wenn mehr Qualität dabei herauskommt, ist das ein gutes Geschäft für beide Seiten“, sagt Winter.

