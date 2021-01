Nach der OP: Hilfe im Haushalt und Papierkrieg mit der Kasse

Dortmund Die preisgekrönte Dortmunder WMD hilft Menschen, die nach einer Operation zuhause nicht alleine klarkommen. Das sind wegen Corona mehr als sonst.

Den Begriff der „blutigen Entlassung“ hören Klinikmanager gar nicht gern. Er umschreibt das Gefühl der Patienten, zu früh nach Hause geschickt zu werden. Nach einer Operation oder Behandlung noch nicht fit zu sein, um den Alltag bewältigen zu können. Weil die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie nun an ihre Grenzen kommen, werden noch viel mehr Patienten mit diesem unguten Gefühl entlassen – das zumindest ist der Eindruck von Jume Lee. Sie kümmert sich um solche Menschen, indem sie ihr Recht auf eine Haushaltshilfe bei der Krankenkasse durchsetzt und dann auch Hilfe schickt.

Wie groß offenkundig die Not vieler Menschen ist, den Haushalt allein zu bewältigen, kann Jume Lee ziemlich gut beurteilen. Denn sie hat täglich Kontakt zu ihnen und kann allmählich ermessen, dass viel mehr Menschen Hilfe benötigen als erhalten. Ihr Unternehmen WMD ("Wir machen das") hatte Anfang 2020 rund 25 Mitarbeiter, zum Jahresende waren es schon 111. Für ihre so simple wie zündende Geschäftsidee erhielten Lee und ihr Partner Enrico Westrup den von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP).

Schwangerschaft endete auf der Intensivstation

Die gelernte Hotelfachfrau bietet an, was sie selbst am meisten vermisste. Damals vor gut fünf Jahren, als sie ihre Zwillinge unterm Herzen trug. Es war eine mehr als schwierige Schwangerschaft mit vielen Problemen, die auf der Intensivstation endete. Am Ende wurde alles gut, auch, weil Jume Lee schließlich Hilfe erhielt - für den Haushalt und die Betreuung der älteren Tochter. „Ich hatte eine tolle Hebamme, die mir geraten hat, bei meiner Krankenkasse eine Haushaltshilfe zu beantragen“, erzählt sie. Viele wüssten gar nicht, dass sie ein Anrecht darauf haben, und die Kassen würden nicht eben damit werben.

Im Gegenteil: Mit einigen Kassen müssen sie und Enrico Westrup kräftig ringen, bis die Haushaltshilfen genehmigt werden. Für Frauen, die wie Jume Lee eine Risikoschwangerschaft überfordert. Für frisch operierte Unfallopfer mit kleinen Kindern, für Krebspatienten und für Ältere, die nach der Klinikentlassung als Alleinstehende aber noch nicht für sich sorgen können. „Wir haben zuletzt Patienten zurück ins Krankenhaus geschickt, weil sie in einem desolaten Zustand waren“, sagt Lee. Nun, da die Kliniken durch die vielen schweren Corona-Fälle an ihre Grenzen stoßen, komme das häufiger vor als sonst.

Fallpauschalen geben Anreiz für frühe Entlassung

Die Kritik an „blutigen Entlassungen“ ist so alt wie die 2004 eingeführten Fallpauschalen. Seitdem zahlen die Kassen, vereinfacht ausgedrückt, eine feste Pauschale für bestimmte Eingriffe und Behandlungen. Ist der Meniskus operiert, die Hüftprothese eingesetzt oder der Tumor entfernt, kann die Klinik entsprechend abrechnen. Zusätzliche Tage im Klinikbett verursachen Kosten, deren Minimierung mehr von der Pauschale übrig lässt. Aktuell kommt die enorme Belastung durch Corona als weiterer Anreiz für zeitige Entlassungen hinzu.

Lee und Westrup haben WMD Ende 2017 gegründet und in den beiden Folgejahren nebenbei aufgebaut. Erst Anfang 2020 legten sie richtig los, Westrup (26) hatte sein BWL-Studium abgeschlossen, Lee (41) war bereit, ihre Idee zum Hauptberuf zu machen. Ihr junges Unternehmen wuchs rasant, nach den Anfängen in Münster und Bielefeld waren sie schon bald auch im Ruhrgebiet präsent, wagten gar den Sprung nach Berlin und München. 2021 wollen sie sich erneut vervielfachen, Teams in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und acht weiteren Städten aufbauen. Die Mitarbeiterzahl soll auf 300 bis 400 wachsen.

WMD hat bereits Teams in Berlin und München

In jeder Stadt bauen sie ein Team auf mit Leitung und fest angestellten Haushaltshilfen. Sie zahlen mindestens 12 Euro die Stunde und mit der Dauer der Beschäftigung steigt der Lohn an. „Wir machen für jeden Mitarbeiter einen Karriereplan“, sagt Lee. Die Tochter eines koreanischen Bergmanns und einer Krankenschwester ist überzeugt, dass sie so besseres Personal gewinnen als viele Konkurrenten. In diesem Corona-Jahr meldeten sich auch viele, die plötzlich nichts mehr zu tun hatten: Kellnerinnen, Hotelfachfrauen und Flugbegleiter. „Ganz tolle Mitarbeiter, sie sind geübt im Umgang mit Menschen“, sagt Lee.

Der Nachteil: WMD hat seinen Preis, der etwas höher liegt als die Vorstellungen mancher Kasse. Auseinandersetzungen gehören deshalb zum Tagesgeschäft der Gründer. Zuweilen sei eine Kassenmitarbeiterin froh über die Hilfe für ihren Versicherten, doch dann mache ihre Kostenstelle Probleme. Einige Kassen haben günstige Vertragspartner für Haushaltshilfen und bestehen auf diesen Konditionen. „Wir werden unter Druck gesetzt, Vertragspartner zu werden, sonst würden wir keine Aufträge kriegen“, sagt Westrup. Doch in dieses Korsett wollen sich die beiden nicht zwängen lassen. Zumal es auch Kassen gebe, die heilfroh seien über ihre Dienste. Mit den Kliniken arbeite man ohnehin gut zusammen, betont Lee, „die kennen uns inzwischen“.

Vielen fehlen die Nerven für den Papierkram

Das noch sehr junge Unternehmen schreibt bereits Gewinne, sagen Lee und Westrup. Das, obwohl die Kassen in der Regel erst nach vier bis acht Wochen bezahlen. Von Dortmund aus regeln Westrup und Lee das, was ihren meisten Kunden am schwersten fällt: den Papierkram. „Nach einer schweren OP oder Chemotherapie haben viele weder Kraft noch Nerven, sich da durchzukämpfen“, sagt Lee. Sie hätte sich damals Hilfe gewünscht und bietet genau diese nun an.

Diese Rundumbetreuung unterscheide WMD von anderen Anbietern. Enrico Westrup kennt inzwischen die Kniffe und weiß, wo es hakt: „Manchmal fehlt nur eine Arzt-Unterschrift, dann gehen die Papiere hin und her, bevor Hilfe bewilligt wird.“

Viele Familien wüssten nicht, wie sie "durch dieses Antragsdickicht" finden sollen und seien "genau auf solche Hilfen angewiesen", sagte Wirtschaftsminister Pinkwart bei der Verleihung des Gründerpreises an WMD. Das Unternehmen sei "eine Gründung aus Dortmund, die Deutschland braucht".