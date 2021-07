Der meiste Müll, der nach dem Starkregen wie hier in sehr stark betroffenen Hagen angefallen ist, muss thermisch verwertet, sprich in einer Müllverbrennungsanlage verwertet werden. In NRW gibt es 16 – zu wenig, um den Abfall schnellstmöglich zu beseitigen. Unternehmen aus anderen Bundesländern helfen nun.