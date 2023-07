Milliarden für Thyssenkrupp Steel – grünes Licht erwartet

Arbeiten bei Thyssenkrupp Steel in Duisburg: Der Stahlkonzern will seine Produktion klimafreundlich umbauen, benötigt dafür aber eine milliardenschwere staatliche Förderung.

Essen/Duisburg. Eine Genehmigung der milliardenschweren Subventionen für den Aufbau einer grünen Stahlproduktion von Thyssenkrupp in Duisburg rückt näher.

Bei Thyssenkrupp zeichnet sich eine Genehmigung der milliardenschweren Subventionen durch die EU-Kommission für den Aufbau einer grünen Stahlproduktion in Duisburg ab. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Insider, grünes Licht für die Förderung aus Steuermitteln sei voraussichtlich in den kommenden Tagen zu erwarten.

Sigmar Gabriel, der Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp Steel, hatte sich bereits vor wenigen Tagen überzeugt gezeigt, dass es zu einer Freigabe der staatlichen Finanzmittel kommen wird. „Mehr als 30.000 Stahlarbeiter mit Familien können beruhigt den Sommer genießen“, schrieb Gabriel beim Kurznachrichtendienst Twitter. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe die erforderlichen Schritte unternommen.

„Diese große Transformation der Stahlindustrie ist nur mit Bundes- und Landeshilfen möglich“, so der frühere Vizekanzler Gabriel, der nun als Chefkontrolleur in Diensten der Thyssenkrupp-Stahlsparte steht. Der frühere SPD-Chef Gabriel lobt in diesem Zusammenhang ausdrücklich den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU). Die größte Einzelförderung in der Geschichte des Landes NRW wäre „ohne den Mut des Ministerpräsidenten“ nicht möglich gewesen, so Gabriel. Das Land NRW will bis zu 700 Millionen Euro für das Thyssenkrupp-Projekt beisteuern. Rund 1,3 Milliarden Euro könnten aus der Kasse des Bundes kommen.

Habeck hatte sich in Duisburg optimistisch gezeigt

Finanziert werden sollen damit Pläne für den Bau einer sogenannten Direktreduktionsanlage, mit deren Hilfe Thyssenkrupp einen bestehenden Hochofen in Duisburg ersetzt will. Für das Vorhaben hat der Stahlkonzern eine finanzielle Förderung von Bund und Land fest eingeplant. Auch die EU-Kommission muss den Beihilfen zustimmen.

Bei einem Auftritt vor Stahlarbeitern Mitte Juni hatte sich Bundeswirtschaftsminister Habeck zuversichtlich gezeigt, dass es eine Einigung dazu geben werde. „Wir haben die zwei Milliarden gegen alle Widerstände verteidigt“, sagte er.

