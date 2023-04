Mentoren für Schulabsolventen: Bewerbungsfrist endet

Essen. Schulabsolventen, die Berufsorientierung suchen, können sich noch bis zum 15. April beim Mentorenprogramm des Initiativkreises Ruhr bewerben.

Junge Absolventinnen und Absolventen im Ruhrgebiet, die Orientierung bei der Berufswahl suchen, können auf Unterstützung setzen. Das Wirtschaftsbündnis Initiativkreis Ruhr legt auch in diesem Jahr sein Mentoring-Programm auf.

Studierende, Auszubildende und Absolvent:innen haben noch bis zum 15. April die Chance, sich um einen Platz in dem halbjährigen Programm zu bewerben. Die Anzahl der Plätze ist auf 20 limitiert, teilt der Initiativkreis Ruhr mit. Junge Fach- und Führungskräfte aus den Partnerunternehmen des Initiativkreises stehen den ausgewählten Kandidaten ab Mai für sechs Monate als Mentoren mit Rat und Tat zur Seite, um gemeinsam und individuell die ersten Schritte der beruflichen Laufbahn zu entwickeln. Die Mentorinnen stammen aus Unternehmen wie RWE, Hochtief, Evonik, Vonovia, E.ON, RAG-Stiftung, Deutsche Bank, FC Schalke 04 und vielen weiteren.

„Das Mentorenprogramm ist nicht nur wichtig für jeden einzelnen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt besser oder vielleicht sogar ganz genau wissen, was sie in Zukunft machen möchten. Es ist wichtig für uns und unsere ganze Region, für das Ruhrgebiet“, sagt Andreas Maurer, Co-Moderator des Initiativkreises Ruhr. Zum Mentoring-Programm gehören neben dem Coaching Unternehmensbesuche mit Hintergrundgesprächen in verschiedenen Branchen, Netzwerkevents mit Mentoren und Alumni und digitale Workshops und Trainings zu Themen rund um den Jobeinstieg.

Von ihren Erfahrungen im Mentorenprogramm berichtet Julia Breier. Sie hatte sich im vergangenen Jahr beworben und mit Wirtschaftsanwalt Maximilian Ziegler ihren Wunsch-Mentor bekommen. Julia Breier ist nicht nur eine angehende Juristin, sondern auch leidenschaftliche Schauspielerin. Mit verschiedenen Rollen in Musicals wie „Tabaluga und Lilli“ oder Theaterstücken wie „Das Dschungelbuch“ geht sie ihrer Leidenschaft nach und will gleichzeitig das anspruchsvolle Jura-Studium meistern – eine große Herausforderung.

„Ich habe mich regelmäßig mit Maximilian ausgetauscht und er konnte mir mit seiner Berufserfahrung immer wieder gute Tipps geben, beispielsweise im Hinblick auf mögliche Schwerpunkte im Studium, Fragen zum anstehenden Examen und meinem weiteren Berufsweg“, erzählt sie. Auf diese individuellen Herausforderungen eingehen zu können, ist für Mentor Maximilian Ziegler eine der größten Stärken des Mentorings: „Diese Kombination aus Schauspiel und Jura ist einzigartig. Von diesem Blick in zwei so unterschiedliche Welten kann Julia insgesamt nur profitieren. Deshalb habe ich sie auch darin bestärkt, diesen Weg so weiterzugehen.“ Maximilian Ziegler ist auch in diesem Jahr wieder als einer von 20 Fach- und Führungskräften aus den Partnerunternehmen des Initiativkreis Ruhr als Mentor dabei.

Weitere Informationen und Anmeldung unterwww.junger-ir.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft in NRW