Leser zum Homeoffice: "Zuhause schaffe ich mehr als im Büro"

Essen. Dem Mann einer krebskranken Frau wird gekündigt, weil er auf Homeoffice bestand. Andere vermissen die Kollegen: Erfahrungsberichte unserer Leser.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Dienstag beim Corona-Gipfel auf eine Homeoffice-Pflicht geeinigt. Sie soll ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Fällen je 100.000 Einwohner gelten. Die entsprechenden Regeln dazu soll das Bundesarbeitsministerium aufstellen.

Dessen Minister Hubertus Heil will zudem eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern für jeden Beschäftigten festschreiben, die nicht unterschritten werden darf, „soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulassen“. Heil will zudem ab einer 50er-Inzidenz verbieten, dass Mitarbeiter in Kantinen oder Pausenräumen gemeinsam Kaffee trinken oder zu Mittag essen.

Für viele unserer Leserinnen und Leser ist das Homeoffice längst Bestandteil ihres Arbeitsalltags. Wir haben nach Ihren Erfahrungen gefragt – und sehr unterschiedliche Antworten sowie teils schockierende Geschichten erhalten:

Mitarbeiter einer Uniklinik: "Keine offiziellen Regeln"

Anonym, per Mail: "Momentan befinde ich mich im Homeoffice, was bei meinem Job auch keinerlei Problem ist. Allerdings habe ich mich auf eigene Verantwortung und ohne jede Unterstützung meines Arbeitgebers dafür entschieden, auch wenn man meinen sollte, dass dieser als Uniklinik eigentlich ein besonderes Interesse an der Gesundheit seiner Mitarbeiter haben sollte.

Zwar hat man mir bis jetzt keine Steine in den Weg gelegt, aber selbst auf Nachfrage gab es keine offiziellen Regeln oder nur Empfehlungen zum Homeoffice, oder zum Thema, wie viele Mitarbeiter mit welchem Abstand

wie lange in welcher Art Büro mit welcher Art Maske zusammen sitzen dürfen. Etwas enttäuschend finde ich auch, dass es keinerlei Unterstützung bei den technischen Aspekten des Home-Office seitens der IT-Abteilung gibt. Generell finde ich, dass man dem Infektionsherd Arbeitsplatz jetzt endlich mal mehr Aufmerksamkeit widmet."

Sie sehen keine Umfrage? Dann klicken Sie .

"Sonst hat man ja fast keine Kontakte mehr zu Menschen"

Nathalie Oehler, über Facebook: "Wir sind in zwei Gruppen aufgeteilt worden und sind im Wechsel zu zweit oder zu dritt im Büro. Um ehrlich zu sein, ist der persönliche Kontakt zu den Kollegen sehr gut, weil man sonst fast keine Kontakte zu anderen Menschen mehr hat."

Mann arbeitet für krebskranke Frau zu Hause – und wird gekündigt

Per E-Mail, Name der Redaktion bekannt: "Mein Mann ist wegen meiner anstehenden Chemotherapie Mitte März vergangenen Jahres zum ersten Lockdown ins Homeoffice gegangen. Die Gefahr, dass er sich in der Firma anstecken könnte und mich danach zuhause, war uns einfach zu groß. Die Bereitschaft der Geschäftsführung war nur nach langem Reden meines Mannes da. „Homeoffice“ war bislang auch für diese Firma, die in vier Ländern ihre Sitze hat, ein absolutes Fremdwort. Mein Mann arbeitete von nun an im Homeoffice und arbeitete zeitlich sogar mehr als in der Firma. Er sagte so oft zu mir, dass er sogar mehr schaffe, als in der Firma. Zuhause sei er nicht so abgelenkt. Sogar samstags und sonntags saß er im Ankleidezimmer, in seinem neuen Büro und arbeitete. Die Arbeit machte ihm einfach Spaß. Ich durfte sein Homeoffice über drei Monate beobachten, ich lag nach den Chemositzungen oft nebenan im Schlafzimmer, hörte seine Telefonate und war unsäglich stolz auf ihn, dass er das alles auch für mich machte.





Leider setzte die Firma am letzten Chemotag meinem Mann die Pistole auf die Brust. Er solle bitte sofort wieder in die Firma kommen. Das tat er dann natürlich auch, obwohl mein Immunsystem immer noch im Keller war. Die Geschäftsführung wusste von meiner Krebserkrankung. Mein Mann ahnte bereits, dass es sein erstes und letztes Homeoffice gewesen sein sollte. Der Sommer kam, die Infektionszahlen gingen nach unten. Keine Rede mehr vom Homeoffice! Leider wurde dann meinem Mann im September 2020 gekündigt. Die Geschäftsführung begründete diese Kündigung auch damit, dass mein Mann im Homeoffice sein Team im Stich gelassen hätte.





Diese unverschämten und verletzenden Worte sind wie eingemeißelt im Kopf meines Mannes und machen ihn immer noch sehr wütend und fassungslos. Er hat seine Arbeit so geliebt, und er hätte alles für die Firma gemacht. Leider ist er nach über 20 Jahren nun arbeitslos."

"Die Kunden verhalten sich uneinsichtig und egoistisch"

"Dag Mar", über Facebook: "Ich muss jeden Tag ins Büro mit Kundenkontakt. Die Kunden verhalten sich uneinsichtig und egoistisch, einfach fürchterlich. Bis auf Spuckwänden auf den Schreibtischen und einem Spender mit Desinfektionsmittel gibt es keinerlei Hygienekonzept. Die Büros sind klein, Abstandsregeln einzuhalten, ist nicht möglich. Gut, dass nun die Homeoffice-Pflicht kommt."

Kontakt zu Kollegen fehlt: "So möchte ich nicht auf Dauer arbeiten!"

Nicole Mintert, per E-Mail: "Ich habe seit über 18 Jahren Homeoffice und möchte es nicht missen. Allerdings ist die Regelung zur Präsenz ca. 50:50 gewesen. Bei Besprechungen war ich immer vor Ort, nahm auch Dienstreisen wahr.

Seit März bin ich fast nur noch im Homeoffice und ich finde es schrecklich. Die Tage sind viel anstrengender, da man nur in Telkos oder Konferenzen ist, auf allen Kanälen „angefunkt“ wird. Es gibt keine wirkliche Trennung zwischen Arbeit und Privat. So möchte ich auf Dauer nicht weiter arbeiten! Mittlerweile fahre ich fast einmal die Woche ins Büro um auf Abstand ein paar Kollegen zu treffen. Denen geht es genau so, da der Kontakt zu den Kollegen fehlt und die Arbeitskultur verlorengeht."

"Das Problem ist unsere digitale Infrastruktur"

Andreas Odlozinski, per E-Mail: "Nun, hier eine Erfahrung aus Oberhausen, die erklärt, warum meine heutige Teamsitzung am Ende doch in ein reales Treffen in der kommenden Woche im Großraum mit Maske, Abstand etc. samt den damit verbundenen höheren infektionellen Rest-Risiken verwandelt wurde: Nach einem normalen Start der Zoom-Besprechung beginnen die Bilder immer mehr zu ruckeln. Dann wird die wichtigere Tonübertragung auch noch zerhackt und bleibt sekundenlang unterbrochen. Im Chat teilt ein Kollege zeitgleich mit, dass sein Kind sich gerade verzweifelt bei ihm meldet, weil es auf paralleler Privatleitung in Sachen Schule "rausgeflogen" sei.

Unsere Vermutung: schlichte Überlastung aller Systeme wenn alleine bei uns, im Südwesten Oberhausens, Tausende von Schülerinnen und Schülern zusätzlich zu den bisherigen Normalzeiten im Netz unterwegs sind. Das Portal meines Internetanbieters zur Ermittlung der Übertragungsrate zeigt für die beiden Anschlüsse in unserem Haus (privat und dienstlich) außer nachts oft nur um die 5 MBit an. Zu wenig, um multimedial überzeugend unterwegs zu sein. Aber die in den Verträgen genannten deutlich höheren Raten sind ja in meiner Erinnerung mit "bis zu" auch nur als Maximalwerte gekennzeichnet.

Unsere digitale Infrastruktur ist das Hauptproblem! Da nützt dann auch kein Computer für jedes Kind, jeden Arbeitnehmer oder jede Arbeitnehmerin."

"Mancher Abteilungsleiter hätte die Leute am liebsten täglich im Büro"

Tanja Stue, über Facebook: "Ich arbeite im Öffentlichen Dienst und bei uns ist es sogar innerhalb der Abteilungen unterschiedlich. Mancher Leiter ist total vorsichtig, fürsorglich und großzügig. Ein anderer hätte die Leute am liebsten täglich im Büro, weil ihm die Abläufe im Homeoffice zu lang sind."

"Möchte auch künftig mehrere Tage die Woche von zu Hause arbeiten"

Klara Lammers, per E-Mail: "Ich arbeite schon seit Mitte März im Homeoffice. Im letzten halben Jahr habe ich nur drei Tage im Büro gearbeitet. Mein Arbeitgeber hatte uns in 2019 Laptops und Handys gegeben, sonst hätte ich ein Problem gehabt (ich müsste sonst jeden Tag mit der Bus zur Arbeit). Alles hat sehr gut geklappt. Natürlich gab es einige kleine Probleme. Mir fehlen die Kollegen und es ist jetzt ziemlich einsam, aber ich möchte gerne auch später mehrere Tage pro Woche zu Hause arbeiten."

"Könnte mir nicht mehr vorstellen, jeden Tag im Stau zu stehen"

Petra Bertram, per E-Mail: "Ich gehöre zu den Menschen, die seit März 2020 im Homeoffice arbeiten. Die ersten acht Wochen habe ich mich sehr schwer getan: alles nur anhand von E-Mails und die direkte Kommunikation mit den Kollegen fehlte.

Mittlerweile – nach zehn Monaten Homeoffice – habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe meinen Arbeitsrhythmus gefunden, kann die Aufgaben wieder sehr gut bewältigen und habe auch die Disziplin, mich wirklich hinzusetzen und zu arbeiten und auch den Feierabend einzuhalten. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, jeden Tag im Stau nach Düsseldorf zu fahren. Im Moment bin ich zufrieden, es könnte so weiter laufen."

"Wer hat schon ein eigenes Büro?"

Susanne Holzgraefe, via Facebook: "Homeoffice - da steckt das Wort office, also Büro drin. Wer aber hat schon ein eigenes Büro? Welche Chefs zahlen die Anmietung von Räumlichkeiten oder das Einmieten in ein Gemeinschaftsbüro / Co-Working-Space? Die Regierung spricht von Heimarbeit. Das trifft die Situationen ja wohl eher. Als Datenschutzbeauftragte sehe ich das Ganze kritisch, denn ich kann meiner gesetzlich vorgeschriebenen Tätigkeit der Überwachung, ob die Vorschriften am Arbeitsplatz eingehalten werden, i.d.R. nicht nachkommen.

Aber auch die Behörde kann hier kaum eine Betriebsprüfung durchführen. Genauso schwierig wird es bei Betriebsprüfungen durch Steuer- und andere Behörden. Beim Homeoffice gehört in den Arbeitsvertrag, dass der Arbeitgeber sich vom Arbeitsplatz vor Ort überzeugen kann, denn er hat ja eine Fürsorgepflicht und muss auch prüfen können, ob der Arbeitsplatz ergonomisch ist. Davon abgesehen sollte er prüfen, ob Geschäftsgeheimnisse am Arbeitsplatz gewahrt bleiben, ob Datenschutz und Sicherheit eingehalten werden usw.

Die Firmen hatten jetzt zehn Monate Zeit, mehr Arbeits-Fläche zu schaffen. Aber stattdessen müssen sie sich weiter auf den schmalen Grad der Heimarbeit einlassen und hoffen, dass die Behörden keine Bußgelder verhängen."

"Arbeitgeber will auch nach der Pandemie Homeoffice beibehalten"

Boris Klein, über Facebook: "Meine Frau und ich sitzen seit März ununterbrochen im Homeoffice. Mein Arbeitgeber hat schon angekündigt, auch nach der Pandemie großzügige Homeoffice-Freiheiten umzusetzen, weil das aus Arbeitgebersicht so gut funktioniert."

"Seit einem Hack auf meinen Anschluss lehne ich Homeoffice ab"

Bianca Wurthmann, über Facebook: "Wer kann, sollte Homeoffice machen. So heißt es in meinem Unternehmen. Ich hatte in 2020 schon fünf Monate Homeoffice gemacht. Mein Telefonanschluss wurde gehackt, aber offenbar gab es keinen Zugriff auf Firmendaten. Seither lehne ich Homeoffice ab. Außerdem hat es zu 90 Prozent mein geregeltes Leben zerstört. Ich arbeite trotz allem lieber im Büro vor Ort."

"Habe zu Hause gar keine Möglichkeit für ein Homeoffice"

Anja Genehr, über Facebook: "Selbst wenn ich Homeoffice machen könnte, hätte ich zu Hause gar nicht die Möglichkeiten, einen Schreibtisch hinzustellen. Und am Wohnzimmertisch brauch ich nach einer Woche eine AU wegen Rückenschmerzen. Leider leben die ganzen Theoretiker, die solche Vorschläge machen, oft an der Realität vorbei."

Seit März 2020 im Homeoffice: "Besser kann es nicht sein"

Nils Gallasch, über Facebook: "Ich bin seit März letzten Jahres fast durchgängig im Homeoffice. Besser könnte es nicht sein. Mal abgesehen von Corona: Es hätte so viele Vorteile, wenn alle Jobs, bei denen es möglich ist, ins Homeoffice verlegt würden. Was spricht dagegen, außer irgendwelche Chefs, die aus Angst vor Kontrollverlust gegen Homeoffice sind? Es gäbe für alle Parteien fast nur Vorteile!"