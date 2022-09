Ifo-Chef Clemens Fuest am Donnerstagabend in Arnsberg auf Einladung der Wirtschaftsjunioren, der IHK und des Handelsclubs. Der Topökonom kritisiert das Handeln der Bundesregierung in Bezug auf die Energiepreiskrise zunächst diplomatisch als „nicht hinreichend“ – im Grunde aber schlicht als falsch.