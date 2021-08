Am 26. März 2021 startete die 2020 gegründete Green Airlines mit gut einem Dutzend Passagieren den ersten Flug von Paderborn-Lippstadt aus nach Sylt. Geschäftsführer Stefan Auwetter (34) möchte Green Airlines sich als virtuelle Öko-Fluggesellschaft etablieren, die Flieger von Kooperationspartnern nutzt. Am Montag kündigte mit German Airways der letzte verbliebene Partner. Jetzt suche man fieberhaft nach einem neuen, denn am Freitag soll eigentlich der nächste Syltflug ab Paderborn starten.