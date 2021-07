Geldgeber verdreifachen Investitionen in NRW-Start-ups

Essen. EY-Start-up-Barometer: In Deutschland flossen im ersten Halbjahr Rekordsummen in junge Unternehmen. Auch in NRW, doch Berlin baut Führung aus.

Die Lust auf Neues war nie größer: Wagniskapitalgeber haben bundesweit im ersten Halbjahr die Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro in Start-ups investiert – dreimal so viel wie im Vorjahreszeitraum. In Nordrhein-Westfalen sammelten 50 Jungunternehmen insgesamt 171 Millionen Euro ein. Damit liegt das bevölkerungsreichste Bundesland allerdings weiter nur auf Rang vier, mit riesigem Abstand zur führenden Start-up-Szene in Berlin. Gründer in der Hauptstadt wurden mit gut vier Milliarden Euro gepusht – Berlin baut damit seine Spitzenpositionen weiter aus – vor Bayern mit 2,5 Milliarden Euro. Das ergab das halbjährliche Start-up-Barometer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY).

Ein Jahr Corona-Pandemie hat den Glauben der Finanzinvestoren in neue Geschäftsfelder offenbar enorm gestärkt, nachdem das erste Halbjahr 2020 noch von großen Unsicherheiten und Zukunftsängsten geprägt war. „In diesem Jahr sehen wir ebenfalls einen Corona-Effekt, allerdings in die umgekehrte Richtung: Die Finanzierungsaktivitäten und -summen explodieren geradezu“, sagt EY-Startup-Experte Thomas Prüver. Im ersten Halbjahr hätten so viele Start-ups frisches Kapital erhalten wie nie zuvor. „Vor allem aber fließen inzwischen Summen in einzelne Jungunternehmen, die vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wären“, so Prüver. Als Start-up nimmt EY Unternehmen, deren Gründung höchsten zehn Jahre zurückliegt.

Deutlich mehr Großinvestitionen über 100 Millionen Euro

15 Mal erhielten junge Unternehmen mit vielversprechenden Geschäftsideen jeweils mehr als 100 Millionen Euro, 16 Mal 50 bis 100 Millionen Euro. Unter den Top 20 findet sich kein Start-up aus NRW. Die meisten Großinvestitionen flossen in Softwareschmieden, Fintechs, sowie in neue Mobilitäts- und Onlinehandels-Lösungen. Das verwundert nicht: „Die Digitalisierung hat im Pandemiejahr einen riesigen Schritt nach vorn gemacht hat. Der Knoten ist geplatzt, und neue, disruptive Geschäftsmodelle werden jetzt mit ganz anderen Augen gesehen als vor der Pandemie“, meint Prüver. Nach wie vor fallen die meisten Deals deutlich kleiner aus: Laut EY bewegen sich sieben von zehn Finanzierungsrunden in der Spanne bis maximal fünf Millionen Euro.

Das hiesige Start-up-Ökosystem entwickelt sich gerade in der Rhein-Ruhr-Region auf einem verglichen mit Berlin deutlich niedrigeren Niveau aber ebenfalls sehr dynamisch. Es werden mehr Gründer gefördert und diese durchschnittlich auch mit mehr Geld. Nach 1,875 Millionen Euro je Investment in NRW vor einem Jahr flossen diesmal bereits rund 3,3 Millionen Euro.

Erstes-Cusp-Investment geht nach Berlin

Damit gehört der erste Deal des neuen Essener Venture-Capital-Fonds Cusp zu den größeren Investments: Aus seinem im April aufgelegten 300-Millionen-Fonds fließen zehn Millionen an das Simply Delivery – ein Start-up in Berlin. Es liefert die Cloud-Software für rund 3000 Restaurantketten und Betriebe, darunter Branchengrößen wie McDonald’s, Dean & David, Burger King, und L’Osteria. „Restaurants durchleben einen grundlegenden Paradigmenwechsel. Das Bestellgeschäft, das bereits vor der Pandemie stark gewachsen ist, hat inzwischen oft die Bedeutung des klassischen Ladengeschäfts überholt“, sagt Cusp-Chef Christian Winter.

Der frühere Chef der Wagniskapitaltochter von Tengelmann geht nach seinem Ausscheiden beim Mülheimer Handelskonzern in Essen seinen eigenen Weg. Für den ersten Fonds, der in insgesamt 25 bis 30 Start-ups investieren soll, gewann er sehr namhafte Kapitalgeber wie die RAG-Stiftung, die NRW-Bank, KfW Capital und Familienunternehmen – darunter auch sein alter Arbeitgeber Tengelmann.