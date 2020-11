Emmericher Unternehmen baut Aerosol-Filter für Schulen

Es klingt ein wenig wie die amerikanische Erfindergeschichte von Apple-Chef Steve Jobs: Frank Reimann und Peter Kraus treffen sich Abend für Abend in einer Garage und tüfteln. Nicht an einem Computer oder Smartphone, sondern an einem effizienten Wärmetauscher. Es hat funktioniert. So ist das Unternehmen Multicross in Emmerich im Jahr 2009 entstanden. Zwar hat es die Firma nicht zu weltweitem Ruhm wie Apple gebracht, aber immerhin ist sie auf dem europäischen Markt unterwegs – und nach Unternehmensangaben klopft aktuell auch die Bundesliga an. Die interessiert sich nämlich für das neueste Produkt der Firma an der niederländischen Grenze: den Multiclean – ein Filtersystem, das zum Beispiel Klassenräume oder Umkleidekabinen von Aerosolen reinigt und so vor der Verbreitung des Coronavirus schützen soll.

Ein weißer Kasten steht bereits fertig in der Produktionshalle, ein weiterer wird gleich bearbeitet. Das Filtersystem steht kurz vor der Zulassung, nur der TÜV müsse noch die Dezibel-Messung durchführen und sein Okay geben. Dann kann der Multiclean produziert und aufgebaut werden. „Wir haben schon viele Anfragen“, sagt einer der beiden Geschäftsführer, Peter Kraus. Vor allem Schulen hätten ihr Interesse bekundet.

Individuelle Lösungen: Die Gehäuse für die Wärmetauscher gibt es in groß, klein und flach - je nachdem, was der Kunde wünscht. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Nach dem ersten Lockdown, ungefähr im Mai, haben die Mitarbeiter die Köpfe zusammengesteckt und überlegt: Was passiert, wenn das Virus nicht verschwindet und wiederkommt? Was können wir als Unternehmen zur Lösung beitragen? Die Köpfe – vom Konstrukteur bis zur Buchhalterin – haben geraucht, die Ideen sprudelten, und im August sind die ersten Stahlbleche für das Gehäuse der Filteranlage gekantet worden.

99 Prozent der Aerosole sollen in diesem Luftreiniger filtriert werden. Geeignet ist er für Räume zwischen 80 bis 120 Quadratmetern, sechs Mal pro Stunde werde die Luft umgewälzt, erklären Peter Kraus und sein Team. Und: Die Geräte verfügen über Schalldämpfer – damit die Schüler auch noch dem Unterricht folgen und dem Lehrer zuhören können.

Gibt der TÜV grünes Licht, geht es direkt an die Produktion. „Unser Vorteil ist, dass wir nicht erst große Produktionslinien umstellen müssen“, sagt Geschäftsführer Kraus mit Blick auf seine 50 Mitarbeiter starke Firma. Der Jahresumsatz von Multicross liegt bei über fünf Millionen Euro.

Maximilian Reimann, Sebastian Lach und Multicross-Geschäftsführer Peter Kraus (von links) begutachten in der Produktionshalle einen Wärmetauscher. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Diese kurzen Wege, dieses schnelle Reagieren auf den Markt, die flotte Umsetzung, für diese Fähigkeiten ist Multicross als „Top 100 Innovator“ ausgezeichnet worden.„Wir haben das Ohr am Markt“, verrät Peter Kraus das eigentlich simpel klingende Geheimnis.

Das Ohr ist in diesem Fall Außendienst-Leiter Sebastian Lach. Er erfährt schnell von Architektur- oder Ingenieurbüros, was gerade gefragt ist. Das ermöglicht, unmittelbar auf Kundenwünsche einzugehen.

Ein Beispiel: Große Filialisten möchten so viel Geschäftsfläche wie möglich mit Produkten belegen. Ein Wärmetauscher würde da wertvollen Platz wegnehmen. Das brachte das Multicross-Team auf die Idee, die Wärmetauscher so zu bauen, dass sie in die Zwischendecke passen.

Die Filter kommen aus Dortmund, die Bleche aus der EU

Was Multicross auch ausmacht, ist die Fertigung aus einer Hand, erläutert Geschäftsführer Kraus. Viele Wärmetauscher würden gebaut, eine Steuerungseinheit dafür komme aber von einer anderen Firma. Die Emmerich hingegen liefern komplette Anlagen, die Wärmen und Kühlen können, samt selbst programmierter Steuereinheit. Das Material für den Anlagenbau versucht Multicross aus Europa zu beziehen. Die Filter für den Aerosol-Reiniger Multiclean stammen sogar aus Dortmund.

Der Top-100-WettbewerbDie Corona-Pandemie hat dem Emmericher Unternehmen nichts anhaben können, eher im Gegenteil. Denn über Lüftung spricht in diesen Zeiten jeder. „Unsere Gebäude sind heutzutage Thermoskannen“, sagt Sebastian Lach. Wo früher eine Ritze an Fenster oder Tür noch für eine Art natürliche Belüftung sorgte, sind heute die Gebäude dicht und gedämmt, so dass ein Lüftungssystem notwendig wird. Dazu kommt: Die zuletzt heißen Sommer bewegen immer mehr Menschen zur Anschaffung einer Klimaanlage. Und nun auch die Aerosol-Diskussion.