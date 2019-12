Essen. Nestlé will sich auf fleischlose Produkte konzentrieren und trennt sich von der Mehrheit an Herta. Im Werk Herten soll sich nichts ändern.

Die Herta-Fleischwurst aus Herten wird spanisch

Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé verkauft die Mehrheit seiner Wurst- und Fleischwarentochter Herta, die in Herten produziert, an den spanischen Wettbewerber Casa Tarradellas. Nestlé selbst will 40 Prozent an dem Joint Venture halten. Das wachsende Geschäft mit Fleischersatzprodukten von Herta will das Schweizer Unternehmen allerdings behalten und ausbauen.

Bereits im Frühjahr hatte Nestlé angekündigt, Optionen für Herta zu prüfen, die im laufenden Jahr umgesetzt werden sollen. „Das ist mit der Vertragsunterzeichnung mit Casa Tarradellas jetzt geschehen“, sagt Nestlé-Sprecher Alexander Antonoff. „Alle 400 Mitarbeiter in Herten werden übernommen. Es wird keine Auswirkungen auf die Produktion und die Verwaltung in Herten geben“, versichert Antonoff.

Zunächst Erleichterung bei 400 Mitarbeitern in Herten

Die Ankündigung dürfte Beschäftigte und Betriebsrat von Herta kurz vor Weihnachten beruhigen. Die seit Monaten anhaltende Ungewissheit zerrte an ihren Nerven. Im Sommer hatte sich Thomas Kutschaty (SPD). Oppositionsführer im NRW-Landtag, mit den Arbeitnehmern in in Herten solidarisiert. „Die Unsicherheit hat ein Ende. Jetzt erwarten die Beschäftigten klare und verbindliche Zusagen für die kommenden Jahre“, reagiert Mohamed Boudih, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) auf die Neuordnung bei Herta.

Boudih gibt dem neuen Eigentümer klare Forderungen mit auf den Weg: „Dies beinhaltet eine strategische Weiterentwicklung von Herta, die Sicherung aller Arbeitsplätze und den Erhalt des Standorts in Herten. Auch die Tarifverträge und die Mitbestimmungsstrukturen müssen unverändert bleiben.“ Für diese Ziele hätten sich Belegschaft, Betriebsrat und die ganze Region seit Monaten eingesetzt, erklärt der Gewerkschaftschef und erinnert an Zehntausende gesammelte Unterschriften. Sie seien Ausdruck dafür, „wie stark Herta in dieser Stadt verankert ist“.

Gewerkschaft NGG fordert Zukunftskonzept für Herta

Die ersten Signale von Nestlé und Casa Tarradellas seien „durchaus positiv“. Boudih betont aber, dass er eine „langfristige Weiterentwicklung von Herta“ erwarte. „Dies muss aber auch mit einer Abkehr von der kurzfristigen und aggressiven Profitmaximierung einhergehen, wie sie derzeit von Nestlé propagiert wird.“

Obwohl Hertas Sitz und die deutsche Produktion im Ruhrgebiet sind, hat das Unternehmen mit seinen insgesamt 2100 Beschäftigten in sechs Ländern einen Schwerpunkt in Frankreich. Dort werden auch die Teigprodukte hergestellt, an denen Casa Tarradellas offenbar ein besonderes Interesse hat. Herta setzte im vergangenen Jahr 667 Millionen Euro um. Das Unternehmen werde mit 690 Millionen Euro bewertet, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Familienunternehmen Casa Tarradellas zählt in Spanien zu den Marktführern für Pizza, Frischteigprodukte, Wurst- und Fleischwaren. Es beschäftigt über 2000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von 936 Millionen Euro.

Der Schweizer Riese Nestlé will nun sein Angebot mit vegetarischen und veganen Produkten ausbauen. Nestlé bietet unter den Marken Garden Gourmet in Europa und Sweet Earth in den USA eine Reihe fleischloser Produkte an. „Unser Credible Burger war besonders erfolgreich“, sagt Nestlé-Sprecher Antonow. Nun solle auch veganes Hackfleisch auf den Markt kommen.