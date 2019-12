Der Bund will private Anleger loswerden – Tagesanleihe endet

Der Bund stellt nach den Schatzbriefen nun auch seine Tagesanleihe ein – und verabschiedet sich damit endgültig aus dem Privatkundengeschäft. Das Bundesfinanzministerium setzt bei der Kreditaufnahme künftig voll und ganz auf Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften. Heimische Sparer sind nicht mehr gefragt.

Die einst unbefristete Tagesanleihe, ein normales Tagesgeldkonto, hat der Bund aus Kostengründen zum Jahresende gekündigt. Auf den Schuldbuchkonten der Deutschen Finanzagentur, die für private Anleger Bundeswertpapiere kostenfrei verwahrt, liegen aktuell noch Tagesgelder in Höhe von 790 Millionen Euro – obwohl der Bund seit dem 2. Oktober 2014 darauf keine Zinsen mehr vergütet.

Die erste Geldanlage des Bundes für die kleinen Leute

Die Finanzagentur will die Kleinsparer jetzt so schnell wie möglich loswerden. Sie bietet Betroffenen deshalb auch keinen kostenfreien Umtausch der Tagesanleihe in ein anderes Bundeswertpapier an. Stattdessen wird sie die geparkten Euros Anfang 2020 einfach aufs Girokonto zurück überweisen. Das bedeutet: Wollen Anleger den eingegangenen Betrag erneut in Bundeswertpapiere anlegen, sind sie auf Banken angewiesen. Dort können sie aber nur noch börsennotierte Bundestitel wie Obligationen und Anleihen ordern – gegen Gebühren.

Mit Wehmut dürften sich viele Zinssparer an bessere Zeiten erinnern: Seit Juni 2000 konnten Privatpersonen aktuelle Bundesschatzbriefe und Finanzierungsschätze auch direkt bei der Bundeswertpapierverwaltung, später bei der Finanzagentur, kostenfrei erwerben und dort gebührenfrei verwahren lassen.

Bundesschatzbriefe gab es ab 50 Euro

Besonders beliebt war der im Volksmund „Schätzchen“ genannte Bundesschatzbrief. Die erste Geldanlage des Bundes für die kleinen Leute war schon ab 50 Euro zu haben. Ein Wertpapier ohne Kursrisiko, mit einer sechs- oder siebenjährigen Laufzeit und einer Zinstreppe – mit Jahr zu Jahr steigenden Zinssätzen.

Weiterer Vorteil: Bei der Finanzagentur fielen selbst bei der vorzeitigen Rückgabe des Bundessschatzbriefes keinerlei Gebühren an. Aus all diesen Gründen schlug der Klassiker unter den Bundeswertpapieren in zahlreichen Studien vergleichbare Anlageprodukte meist um Längen.

2,6 Milliarden Euro Tagesgelder

Keine Überraschung daher, dass nahezu jeder Kunde das Schätzchen in sein Schuldbuchkonto packte. Private Anleger hatten Ende 2000 umgerechnet rund 36 Milliarden Euro in das Schätzchen und 1,8 Milliarden Euro in Finanzierungsschätze mit ein- und zweijähriger Laufzeit investiert.

Als die Finanzagentur im August 2006 die Aufgaben der Bundeswertpapierverwaltung übernommen hatte, baute sie das Produktangebot für private Anleger sogar aus. Sie führte im Juli 2008 die Tagesanleihe ein, die nur bei der Agentur verwahrt werden konnte. Als kurz danach, im September, die Finanzkrise ausbrach, parkten Sparer Tagesgelder verstärkt beim Bund: in der Spitze 2,6 Milliarden Euro.

Mit der Zinsflaute endete das Interesse an der Tagesanleihe

Die danach beginnende Niedrigzinsphase leitete die Kehrtwende ein. Je mehr die Zinsen gegen Null Prozent sanken, umso geringer wurde das Interesse der Sparer an der Tagesanleihe und am Schätzchen. Der Absatz ging kontinuierlich zurück. Das Privatkundengeschäft rechnete sich für den Bund nicht mehr. Zum Jahreswechsel 2012/2013 stellte die Finanzagentur daher den Direktvertrieb für private Anleger ein: Sparer konnten kein Geld mehr in die Tagesanleihe, in Bundesschatzbriefe und in Finanzierungsschätze anlegen. Seit Anfang 2013 wickelt die Agentur nur noch den Altbestand ab.

Der Bundesschatzbrief ist mittlerweile Geschichte. Am 1. September 2019 wurde der allerletzte, in 2012 aufgelegte Schatzbrief fällig – die 575. Ausgabe. Übrig bleiben auf den Schuldbuchkonten in den letzten Tagen des Jahres 2019 nur die Tagesanleihe und wenige Bundesanleihen mit langer Laufzeit. Ausblick: Im neuen Jahr, nach Rückzahlung der Tagesanleihe, wird die Finanzagentur weitere 22.000 der gut 26.000 Depots löschen – bleiben noch etwa 4.000 Konten. Zum Vergleich: Zu Hochzeiten des Privatkundengeschäfts, im Sommer 2002, waren es rund eine Million und Ende 2008 mehr als 400.000 Konten.

Spätere Wiederbelebung ist eher unwahrscheinlich

Ein solcher Kahlschlag macht eine spätere Wiederbelebung des Privatkundengeschäfts eher unwahrscheinlich – selbst wenn die Zinsen eines Tages wieder hoch und lukrativ sind. Der zu betreibende organisatorische und finanzielle Aufwand wäre immens. Sollte die Bundesrepublik Deutschland für die weltweit agierenden Investoren in den kommenden Jahren allerdings nicht mehr allererste Wahl sein, so wie heute, wird sich die Kreditaufnahme für den Bund spürbar verteuern. Dann würden die heimischen Kleinsparer wieder umgarnt.