Das sind die neuen Zusatzbeiträge der Krankenkassen für 2020

Vom durch die Bundesregierung angehobenen Zusatzbeitrag wird zum Jahresbeginn fast niemand etwas merken. Das von Jens Spahn (CDU) geführte Gesundheitsministerium hatte ihn für 2020 um 0,2 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent erhöht. Doch so gut wie keine Kasse folgt dieser unverbindlichen Vorgabe: Die Beiträge bleiben bei allen großen und fast allen anderen Kassen stabil. Mit der Techniker Krankenkasse hat dies am Freitag auch der Branchenprimus beschlossen. Als zweitgrößte Kasse hatte die Barmer GEK dies am Mittwoch in ihrem Verwaltungsrat ebenfalls festgelegt.

Die Unterschiede bleiben damit freilich enorm: Der von der Kasse selbst festzulegende Zusatzbeitrag reicht bei den bundesweit geöffneten Versicherern von 0,39 Prozent bei der Handelskrankenkasse (hkk) bis 1,5 Prozent bei der Kaufmännischen (KKH) und der DAK. Beide verloren deshalb zuletzt Zehntausende Versicherte. Marktführer TK bleibt mit einem Zusatzbeitrag von 0,7 Prozent die mit Abstand günstigste Großkasse. Die Techniker versichert 10,5 Millionen Menschen und damit fast jeden siebten der 73 Millionen gesetzlichen Krankenversicherten in Deutschland. Wie die Barmer gewann sie in den vergangenen Jahren Hunderttausende Versicherte hinzu.

Nur wenige kleinere Betriebskrankenkassen heben ihre Beiträge an, davon sechs bundesweit geöffnete. Am deutlichsten legt die Actimonda zu mit einem Sprung um 0,4 Punkte auf 1,4 Prozent. Die vor allem in NRW und dem Ruhrgebiet mitgliederstarke geschlossene Betriebskrankenkasse des Energieriesen RWE muss um 0,3 Punkte auf ebenfalls 1,4 Prozent erhöhen. Man wolle lieber den Beitragssatz erhöhen als an den freiwilligen Leistungen für seine Versicherten zu sparen, begründete die BKK RWE ihre Entscheidung. Allein die Debeka BKK senkt ihren Zusatzbeitrag leicht auf 0,7 Prozent.

Für alle Kassen gleich hoch ist der allgemeine Beitragssatz, der bei 14,6 Prozent bleibt. Im Schnitt beträgt der Kassenbeitrag 2020 damit 15,7 Prozent, wovon Arbeitgeber und Versicherter je die Hälfte, also 7,85 Prozent vom Bruttoentgelt bezahlen müssen. Zur hälftigen Aufteilung kehrte Deutschland erst in diesem Jahr zurück, bis 2018 mussten die Versicherten den Zusatzbeitrag alleine zahlen.

Wer wann die Kasse wechseln kann

Wer seine Kasse wechseln will, obwohl sie ihren Beitrag zum neuen Jahr nicht erhöht, muss mindestens 18 Monate bei ihr Mitglied gewesen sein. Erhöht eine Kasse ihren Beitrag, entfällt diese Voraussetzung und greift ein Sonderkündigungsrecht. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate. Experten raten, für die Wahl der Kasse nicht allein auf den Beitragssatz zu schauen, sondern auch auf die freiwilligen Leistungen, die über den gesetzlichen Leistungskatalog hinausgehen.

Dass fast keine Kasse teurer wird, überrascht angesichts deutlich gestiegener Kosten und zusätzlicher Mehrkosten im kommenden Jahr durch Gesetzesänderungen. Allerdings nur auf den ersten Blick, denn die noch 109 gesetzlichen Krankenversicherer haben in den vergangenen Jahren ein Polster von mehr als 20 Milliarden Euro aufgebaut. Gesundheitsminister Spahn hat die Kassen nun dazu verpflichtet, ihre Reserven nach und nach abzubauen – entweder durch Beitragssenkungen oder durch stabile Beiträge trotz steigender Kosten. Gut 50 Kassen hätten deshalb ihre Beiträge gar nicht erhöhen dürfen, doch auch von denen, die es dürften, hat es fast keine getan. Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass manche Kasse ihren Beitragssatz noch im Laufe des Jahres anhebt.

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, zwingt die Kassen, ihre üppigen Rücklagen abzubauen. Foto: Gregor Fischer / dpa

Da die üppigen Finanzpolster aus den Beiträgen der Versicherten stammen, will Spahn sie ihnen nach und nach zurückgeben. Der Minister spricht deshalb von einem „unechten Defizit“, weil die Kassen lediglich ihre Überschüsse abbauen. Dieser Logik folgen die Kassen nicht, schließlich machen sie derzeit im Tagesgeschäft keineswegs „unechte“, sondern reale Verluste. Das konnte GKV-Verbandschefin Doris Pfeiffer unlängst anhand der Zahlen für das dritte Quartal belegen. „Die gesetzlichen Krankenkassen geben gegenwärtig für die Versorgung ihrer Versicherten mehr aus, als sie einnehmen“, sagte sie und nannte ein Minus von 741 Millionen Euro.

Vor allem die Arzneikosten steigen

Dafür verantwortlich waren teurere Arzneien und Mehrausgaben für Kliniken und niedergelassene Ärzte. Die Ausgaben stiegen von Januar bis September um 5,3 Prozent auf 178 Milliarden Euro. Weil zugleich die Zahl der Mitglieder in der GKV weiter steigt, lohnt der Blick auf die Pro-Kopf-Kosten. Hier sind die Arzneiausgaben mit 5,16 Prozent am stärksten gestiegen, gefolgt von den Abrechnungen der Arztpraxen (+3,83 Prozent) und der Kliniken (+3,01 Prozent). Auch die Zahnärzte berechneten pro Patient knapp drei Prozent mehr.

Der GKV-Spitzenverband sieht vor allem neue Medikamente als Kostentreiber. Laut Gesetz dürfen die Hersteller im ersten Jahr ihrer Zulassung jeden Preis für sie verlangen, danach greift ein vom Gemeinsamen Bundesausschuss festgelegter Höchstpreis, der sich am Zusatznutzen des neuen Präparats bemisst. Die Kassen fordern nun, dass dieser Festpreis auch rückwirkend ab dem ersten Tag gilt. Die Pharmakonzerne müssten die im ersten Jahr erzielten Mehreinnahmen dann den Kassen zurückzahlen und entsprechende Rücklagen bilden. Der GKV ist überzeugt, dass die Konzerne dann vorsichtiger kalkulieren würden.

Neue Gesetze kosten weitere Milliarden

2020 rechnen die Kassen erneut mit deutlich steigenden Ausgaben, allein durch das Inkrafttreten neuer Gesetze aus dem Hause Spahn. So koste das Terminservicegesetz, das den Patienten schnellere Arzttermine bringen soll und den Ärzten Zusatzeinnahmen bringen wird, laut GKV 1,6 Milliarden Euro. Das Pflegestärkungsgesetz schlägt mit 1,2 Milliarden zu Buche, das digitale Versorgungsgesetz zur Vernetzung von Kassen und Medizinern mit rund 500 Millionen Euro.

Allein die Techniker hat in ihrem neuen Haushalt einen Anstieg ihrer Leistungsausgaben um 7,6 Prozent eingeplant. „Schon heute ist absehbar, dass die Kosten im Gesundheitswesen in den nächsten Jahren deutlich steigen werden“, begründete Verwaltungsrats-Vorsitzender Dieter Märtens. Erneut wird bei den Arzneien mit einem überdurchschnittlichen Kostenanstieg von 8,1 Prozent gerechnet.