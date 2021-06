Zu Beginn als Chef der Warsteiner-Brauerei waren Geschäftsführer Christian Gieselmann (links) und Inhaberin Catharina Cramer (rechts) noch für Späße wie den Auftritt in der RTL-Sendung "Undercover Boss" zu haben. Auch in der jüngeren Vergangenheit fiel die Traditionsbrauerei durch kecke und witzige Marketingstrategien auf. Die aktuelle Lage scheint im Sauerland alles andere als witzig zu sein. Gieselmann muss den Chefposten an den Sanierer Helmut Hoerz abgeben, der von Feinkost Homann kommt.