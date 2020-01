Betriebsrat sieht 10.000 Arbeitsplätze bei Real in Gefahr

Wenige Tage vor dem geplanten Verkauf der SB-Warenhauskette Real an Immobilien-Investoren warnt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende vor einem personellen Kahlschlag und dem möglichen Aus für die Verwaltung in Düsseldorf. Er rechne „mit etwa 10.000 Arbeitslosen“, sagte Werner Klockhaus in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. „Das heißt, fast jede dritte Stelle ist in akuter Gefahr. Es wird ein Drama.“

Nach erheblichen Verzögerungen will Metro-Chef Olaf Koch bis Ende Januar eine Einigung über den Verkauf der 277 Real-Filialen mit ihren 34.000 Beschäftigten an ein deutsch-russisches Konsortium um den Einzelhandels-Immobilieninvestor X+Bricks verkaufen. Der potenzielle Erwerber machte bislang keine Angaben darüber, wie viele Real-Märkte er selbst betreiben will, wie viele an Wettbewerber wie Kaufland und Edeka verkauft und wie viele geschlossen werden. „Man darf von rund 50 Schließungsmärkten oder mehr ausgehen“, meint Betriebsratschef Klockhaus, der auch stellvertretender Vorsitzender des Metro-Aufsichtsrats ist. „Wenn man pro Markt 120 Mitarbeiter zählt, wären das schon 6000 Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verlieren“, sagte Klockhaus.

Betriebsrat von Politik enttäuscht

Nach Einschätzung des Gewerkschaftsmanns stehen auch die Real-Zentralverwaltung in Düsseldorf, Logistik, Werbung und die IT-Abteilung vor dem Aus. Arbeitsplätze sieht Klockhaus überdies durch die Weitergabe von Filialen an Konkurrenten bedroht. „Nach dem Verkauf wird nichts mehr so sein, wie es war“, unkt der Betriebsratsvorsitzende.

Trotz eines dramatischen Hilferufs, den Betriebsräte im November an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gerichtet hatten, zeigt sich die Belegschaft tief enttäuscht von der Bundesregierung. „Ich glaube, dass die Politik die Situation des Verkaufs von Real komplett unterschätzt. Es gab viele Gespräche mit Politikern aus allen Ebenen, unter anderem auch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die uns leider bis jetzt nicht weitergeholfen haben“, sagt Klockhaus mit Blick auf den SPD-Politiker. Klockhaus kritisiert vor allem auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der sich zum Schicksal von Real und der 34.000 Mitarbeiter bislang gar nicht geäußert habe, „obwohl der Verkauf an Mitbewerber erhebliche Auswirkungen auf die künftige Marktkonzentration im deutschen Lebensmitteleinzelhandel haben wird“, sagte Klockhaus.