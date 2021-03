#8 mit Matthias Hauer Wirecard: Was bleibt nach dem Skandal-Fall?

Verschwundene Milliarden, verlorenes Vertrauen: Der Skandal um Wirecard hat den Finanzmarkt erschüttert. Welche Lehren werden daraus gezogen?

Ein Unternehmen wird gefeiert und geht durch die Decke – dann stürzt es ab und fällt, ganz tief: Der Fall Wirecard ist so kurios und skandalös, dass er jetzt sogar verfilmt werden soll. In unserer neuen Podcast-Folge von „Die Wirtschaftsreporter“ berufen wir uns aber auf die Fakten und haben jemanden zu Gast, der ganz nah dran ist an der Aufarbeitung des Falls: Der Essener Politiker Matthias Hauer sitzt für die CDU im Bundestag – und außerdem im Untersuchungsausschuss zu Wirecard.

Hauer hat den Auftritt des ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun vor dem Ausschuss miterlebt, hat Whistleblower befragt und BaFin-Mitarbeiter zur Rede gestellt. In dieser Podcast-Folge geht es also um krumme Machenschaften und Betrug, um Behörden, die nicht genau hingeschaut haben, um Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die „sich nicht mit Ruhm bekleckert haben“, so Hauer.

Teil 1 der Podcast-Folge gibt es hier zum Anhören oder bei allen Podcast-Anbietern.

Teil 2 der Podcast-Folge erscheint am Freitag, 5. März.

