Wie sich Vermieter LEG auf Starkregen-Ereignisse einstellt

Düsseldorf. Der Wert der LEG-Wohnungen steigt wegen der hohen Nachfrage rasant. Die Bilanz des Unternehmens trüben massive Flutschäden.

Die Wohnungen der LEG haben im ersten Halbjahr einen so großen Wertzuwachs erfahren wie nie zuvor. Auch der Gewinn des größten nordrhein-westfälischen Vermieters stieg rasant. Doch die gute Bilanz wird getrübt durch Schäden in den Hochwassergebieten. 200 Wohnungen mit rund 500 Bewohnerinnen und Bewohnern vor allem im Ahrtal waren überflutet, 35 sind unbewohnbar.

„Unsere besondere Sorge gilt den Menschen, die vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können“, sagt LEG-Chef Lars von Lackum. Die Familien wurden in Hotels und Ersatzwohnungen untergebracht. Wirtschaftlich hielten sich die Folgen für das Unternehmen in Grenzen, meint von Lackum. Die LEG verfüge über eine Versicherung, die Elementarschäden beinhalte und für Reparaturen, Ersatzunterbringung oder Mietausfälle aufkomme.

20 der 35 Parteien, die vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück können, hätten diesen Versicherungsschutz aber nicht. Ihnen und allen anderen Opfern bietet die LEG Hilfe an. Eine Million Euro hat sie bereit gestellt, um beschädigte Keller und Wohnungen zu entrümpeln. Die beiden LEG-Stiftungen haben einen Nothilfefonds mit 250.000 Euro aufgelegt, um Mieterinnen und Mieter zu unterstützen, die ihr Hab und Gut verloren haben.

„Die Katastrophe im Ahrtal war nicht vorhersehbar“, räumt von Lackum ein. Dabei habe die LEG längst die zunehmende Zahl an Extremwetter-Ereignissen in Deutschland im Blick. „Perspektivisch ist Starkregen für uns von großer Bedeutung“, sagt der LEG-Chef auch im Hinblick auf Neubau- und Ankaufpläne. Auf den amtlichen Starkregen-Karten spielten Bad Neuenahr und Ahrweiler bislang aber keine herausragende Rolle. Und genau dort waren die Schäden am größten.

Ungeachtet der Katastrophe im Juli profitiert die Wohnungswirtschaft von immensen Wertsteigerungen ihrer Immobilien. Am Freitag erst hatte der deutsche Marktführer Vonovia ein sattes Milliardenplus gemeldet. Bei der Nummer 3, der LEG, sieht es nicht schlechter aus. Von Lackum spricht von der „höchsten Portfolio-Bewertung seit dem Börsengang“ im Jahr 2013. Von Januar bis Juni 2021 stieg die Bewertung der 145.000 LEG-Wohnungen um 7,5 Prozent auf gut 15 Milliarden Euro. Das entspricht einer Wertsteigerung um 1,1 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2020 hatte sie noch 592,7 Millionen Euro betragen.

„Die LEG kann sich mit diesem Ergebnis sehr wohl fühlen“, sagte Finanzchefin Susanne Schröter-Crossan. Die Bewertung sei realistisch, auch weil sie auf der Einschätzung externer Experten beruhe. „Bei einem Verkauf unserer Bestände würden wir im Zweifel einen noch höheren Wert erzielen“, so Schröter-Crossan. Hauptgrund für die Wertsteigerung sei die hohe Nachfrage nach Wohnungen.

Auch Gewinn und Mieteinnahmen konnte die LEG im ersten Halbjahr steigern. Im zweiten Quartal wuchs der operative Gewinn im Jahresvergleich um 13,4 Prozent auf 114,1 Millionen Euro. Die Miete auf vergleichbarer Fläche stieg um 3,5 Prozent auf durchschnittlich 6,09 Euro pro Quadratmeter. Vor allem in den Großstädten legen die Mieten schon seit Jahren zu, inzwischen holten aber auch viele mittelgroße Städte kräftig auf, teilte das Unternehmen mit.

