Wie eine Händlerin aus Schmallenberg der Corona-Krise trotzt

Schmallenberg. Katja Geueke-Hennemann weiß seit Corona: Das Konzept Ladengeschäft allein reicht nicht mehr: Warum sie jetzt ein Vorbild für andere ist.

Katja Geueke-Hennemann liebt ihr Ladengeschäft. „Ich bin durch und durch Händlerin“, sagt die Inhaberin der Kinderboutique „Zick Zack“ aus Schmallenberg, die sie seit sieben Jahren führt. Doch dann kamCorona – es folgte der erste Lockdown, dann der zweite. Die Innenstadt mit ihrer Vielfalt an Geschäften, die sie so begeistere und zu der sie immer gehören wollte, wie sie sagt, war über Monate wie leer gefegt. Einfach so hinnehmen wollte die Händlerin das aber nicht: „Also habe ich alles über den Haufen geworfen.“ Und zeigt damit, was auch andere Händler tun könnten.

Nur wenige Händler verkaufen online

Denn was für sie anfangs überhaupt nicht zusammenpasste, hat die 45-Jährige in der Krise für sich entdeckt: Ihre Waren verkauft sie nun auch online, hat ihr Geschäft im Internet quasi neu aufgebaut. „Man kann den Kopf in den Sand stecken oder man steht auf und macht neu“, sagt sie. Für ihren digitalen Weg ist sie im Juni sogar vom Handelsverband und dem Wirtschaftsministerium in NRW ausgezeichnet worden: als eine von mehreren „Helden des Alltags“.

Denn selbstverständlich sei das alles noch lange nicht, sagt Ingo Borowicz, der das Projekt „City Lab“ in Südwestfalen koordiniert. Dessen Ziel ist es, die Innenstädte der Region attraktiver zu machen. Die digitale Stärkung der Einzelhändler, Gastronomen und aller Dienstleister sei dafür essenziell. Immerhin seien die Menschen heutzutage online unterwegs, sagt Borowicz. Auch, um sich über Produkte zu informieren. Dem dürften sich örtliche Händler nicht verschließen. „Allerdings vertreibt kaum einer übers Internet.“

Kunden suchen zuerst im Netz

Dabei sei Sichtbarkeit das A und O, sagt der Projektkoordinator. „Denn bin ich als Händler im Internet nicht sichtbar, kauft der Kunde woanders ein.“ Ein erster Schritt sollte also sein, sich etwa bei Google eintragen zu lassen, seine Informationen wie Öffnungszeiten, Kontaktdaten und Speisekarte zu pflegen. Kunden schätzten auch heute noch die persönliche Beratung, sagt Borowicz. „Vorher informieren sich die meisten aber im Internet darüber, was es gibt und wo sie es bekommen.“

Auch Katja Geueke-Hennemann war mit ihrer Kinderboutique all die Jahre nicht im Internet vertreten, wie sie sagt. Und hat sich in der Corona-Krise völlig neu aufgestellt. Das Internet zu nutzen, und das als Händlerin in der Innenstadt, „davor hatte ich großen Respekt“, sagt die 45-Jährige. „Wir waren bis dahin total analog unterwegs.“

Aber Stillstand bringe nun mal niemanden voran, sagt sie, und holte sich deshalb Unterstützung für ihr Vorhaben. Zu Beginn half ihre Tochter aus, richtete Profile auf sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook ein. „Ich habe dann begonnen, über Whatsapp Sachen zu verkaufen, eine Online-Beratung angeboten und die Kontakte, die ich als örtliche Händlerin über die Jahre geknüpft habe, angeschrieben.“ Das Feedback sei toll gewesen.

Digitalisierung kostet

Genutzt habe sie außerdem Fördermittel, die das Land NRW vergab. Das Geld steckte sie unter anderem in ein neues Kassensystem, um auch Online-Käufe anbieten zu können. Ein wichtiger Schritt für alle Händler, findet auch Borowicz. Außerdem investierte die 45-Jährige in eine Kamera, ein Beleuchtungssystem, ein neues Handy und in eine Beratungsfirma. Sie lernte, wie man eine Internetseite erstellt, digitalisierte ihr Schaufenster und erstellte digitale Kataloge für die Kindermode, die sie verkauft. Für den Erfolg sei sie sehr dankbar, und betont: „Ohne Hilfe hätte ich das nicht geschafft, und Hilfe zu holen ist keine Schande.“

Im Gegenteil, sagt Borowicz: Unterstützung sei in jedem Fall ratsam, seien es Freunde, Familie oder ein externer Berater, den man mit ins Boot hole und für seine Arbeit bezahle. Im Rahmen des City-Lab-Projekts würden zudem kostenfreie Workshops zum Thema angeboten.

Städte sollen Vorbilder werden

Denn eins sei inzwischen sicher: Der Einzelhandel allein sei kein Garant mehr für eine belebte Innenstadt. Spätestens seit Corona sei das nun auch den Händlern und Gastronomen bewusst geworden, sagt Borowicz. „Was wir brauchen, sind Kümmerer, die das Thema Innenstadt anpacken und anderen sagen, wie sie vorgehen sollen.“

Auch das sei Teil des Projekts in Südwestfalen. In Iserlohn und Werl werde bereits eng mit dem Stadtmarketing zusammengearbeitet, um Ideen zu liefern. Damit sich andere Städte und Kommunen in Zukunft daran orientieren können. „Das ist natürlich ein Prozess, der dauert“, sagt Borowicz. „Aber es ist schon viel passiert, und das ist toll.“

>> HINTERGRUND<< Das steckt hinter „City Lab Südwestfalen“

Im Oktober 2019 startete das für drei Jahre angesetzte Projekt „City Lab“, an dem 25 Kommunen aus Südwestfalen teilnehmen. Ziel ist, die Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Innenstädte zu steigern und alle innenstadtrelevanten Unternehmen digital und betriebswirtschaftlich zu stärken.

Projektpartner sind die Industrie- und Handelskammern aus Arnsberg und Hagen sowie die Fachhochschule Südwestfalen und die Technische Universität Dortmund. Außerdem wird das Projekt unter anderem durch Sauerland Tourismus, die Südwestfalen Agentur und den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Westfalen unterstützt. Gefördert wird das Projekt aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und dem Land NRW.

