Einigung in Brüssel Weniger Kabeljau, mehr Makrele für deutsche Fischer

Brüssel. Deutsche Fischer dürfen im kommenden Jahr nach einer Einigung zwischen den EU-Staaten in der Nordsee deutlich weniger Kabeljau und erheblich mehr Makrele fangen. Das verlautete nach zweitägigen Verhandlungen zwischen den EU-Fischereiministern am Morgen aus Diplomatenkreisen in Brüssel.

Die Minister legten dabei die erlaubten Fischfangmengen für 2020 für den Atlantik und die Nordsee fest.

Beim Kabeljau reduziert sich die erlaubte Menge nun um 50 Prozent auf rund 1600 Tonnen, hieß es. Dadurch sollen sich die Bestände erholen. Bei der Makrele ist hingegen ein Plus von 41 Prozent vorgesehen.

Beim für Deutschland ebenfalls wichtigen Hering bleibt die erlaubte Fangmenge hingegen mit rund 39.400 Tonnen unverändert. Im vorigen Jahr hatte es hier bereits deutliche Einschränkungen gegeben.